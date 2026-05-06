Okko обратился к зрителям Лиги чемпионов с важным указанием

Пресс-служба сервиса Okko через «Бомбардир» обратилась к болельщикам, которые смотрят Лигу чемпионов.

«В период с 5 по 9 мая в ряде регионов возможны временные перебои в работе мобильного интернета. В связи с этим доступ к онлайн-сервисам, включая Okko, может быть ограничен.

Для максимально стабильного просмотра полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА 5 и 6 мая, а также других спортивных событий в период ограничений, Okko рекомендует заранее подключиться к стационарному Wi-Fi или проводному интернету. В случае возникновения сложностей с доступом к трансляции пользователям также рекомендуется переключиться на альтернативные типы соединения.

Okko эксклюзивно показывает Лигу чемпионов УЕФА в России. Пользователям сервиса доступны трансляции матчей в прямом эфире и в записи, с выбором аудиодорожек, удобной навигацией по событиям, а также дополнительным редакционным контентом – аналитикой, студийными эфирами и хайлайтами», – напомнили в организации.