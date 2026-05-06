Вратарь «Арсенала» Рая повторил рекорд ЛЧ

Давид Рая не пропустил в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» (1:0).
Испанский вратарь провел девятую сухую встречу в текущем розыгрыше главного еврокубка. Это повторение рекорда турнира.
Ранее в 9 матчах ЛЧ за один сезон не пропускали только три голкипера:
- Сантьяго Канисарес («Валенсия», 2000/01)
- Кейлор Навас («Реал», 2015/16)
- Эдуар Менди («Челси», 2020/21)
Рая может стать единоличным рекордсменом, если не пропустит в финале. Соперником «Арсенала» будет «ПСЖ» или «Бавария».
Источник: твиттер Педро Мартина