Вратарь «Арсенала» Рая повторил рекорд ЛЧ

Давид Рая не пропустил в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» (1:0).

Испанский вратарь провел девятую сухую встречу в текущем розыгрыше главного еврокубка. Это повторение рекорда турнира.

Ранее в 9 матчах ЛЧ за один сезон не пропускали только три голкипера:

Рая может стать единоличным рекордсменом, если не пропустит в финале. Соперником «Арсенала» будет «ПСЖ» или «Бавария».