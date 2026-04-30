Симеоне прокомментировал ничью «Атлетико» с «Арсеналом» в первом полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

Игра в Мадриде завершилась ничьей 1:1.

«Бомбардир» провел ее текстовую онлайн-трансляцию.

Ответная встреча пройдет в Лондоне в следующий вторник, 5 мая.

«До перерыва игра была равной. Соперник лучше работал с мячом, но моментов почти не создавал.

У «Арсенала» хороший состав. Футболисты, которые выходили на замену, были даже лучше тех, кто играл со старта.

Несмотря на это, во втором тайме мы были лучше. Интенсивность их игры снизилась, а мы стали действовать более организованно.

Что касается пенальти в наши ворота, то контакт Ганцко и Дьекереша показался мне минимальным. Для назначения 11-метрового, думаю, фол должен быть более явным, тем более в полуфинале ЛЧ», – сказал Симеоне.