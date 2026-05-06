ЦСКА высмеял «Зенит» в промо к дерби со «Спартаком»

ЦСКА опубликовал ролик, посвященный предстоящему финалу Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

6 мая армейцы сыграют со «Спартаком» на «Лукойл Арене». Начало матча – в 20:00 мск.

Промо начинается с издевки в адрес «Зенита» – мужчина смотрит по телевизору репортаж, в котором говорят: «И вновь в юбилейный сезон «Зенит» покидает розыгрыш FONBET Кубка России. В прошлом году команда не прошла московских армейцев, в этом – «Спартак», который в следующем раунде попадает как раз на ЦСКА. А это значит, что нас всех ждет настоящее дерби, прямо как в старые добрые».