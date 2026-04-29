  • Новости

Пономарев – после 4 голов от «Баварии»: «Не сказал бы, что Сафонов лучший российский вратарь»

Вчера, 23:40
4

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией».

«Ну что сделаешь, если расстреливают? Значит, оборона плохая. Но мне не нравится, как он на выходах играет – нерешительный.

Лучший ли он россиянин среди вратарей? Нет, не сказал бы. У нас неплохая вратарская школа.

Тороп в ЦСКА, Агкацев в «Краснодаре» хорошие мячи тянет. Так что я бы не сказал, что Сафонов лучший», – заявил Пономарев.

Источник: «Советский спорт»
Комментарии (4)
Argon
Не буду утверждать кто лучший вратарь, но скажу, что Матвею забивают лучшие игроки Европы. Кто его знает, как бы играли перечисленные Тороп, Агкацев и др. против Баварии, Челси, Арсенала и других топов. Так что Мотя играет в лучшем клубе мира и пока успешно пытается подтвердить это второй год подряд.
WadSon
Дайте таблеток деду
FWSPM
1777526366
да да особенно этот тороп с лицом вечно перепуганного ребенка выглядит очень надежно))
Dr Metal
На твое ьы лицо посмотреть
Все новости
Все новости
