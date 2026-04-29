Пономарев – после 4 голов от «Баварии»: «Не сказал бы, что Сафонов лучший российский вратарь»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией».

Парижане дома выиграли со счетом 5:4.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

«Ну что сделаешь, если расстреливают? Значит, оборона плохая. Но мне не нравится, как он на выходах играет – нерешительный.

Лучший ли он россиянин среди вратарей? Нет, не сказал бы. У нас неплохая вратарская школа.

Тороп в ЦСКА, Агкацев в «Краснодаре» хорошие мячи тянет. Так что я бы не сказал, что Сафонов лучший», – заявил Пономарев.