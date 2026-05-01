Мамаев оценил игру Сафонова в полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»

Павел Мамаев поделился впечатлениями от игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Парижане дома выиграли со счетом 5:4.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

«Я бы все равно хотел отметить Мотю. По мне, он сыграл на высочайшем уровне.

Забей Олисе свой момент при счете 1:0, неизвестно, что бы было дальше.

Гол Олисе? На самом деле, останься он на месте, мяч бы прилетел в руки. Но винить его нельзя», – считает Мамаев.