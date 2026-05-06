Сафонов – в основе «ПСЖ» на ответный матч с «Баварией», несмотря на 4 пропущенных в первой игре

«ПСЖ» огласил состав на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Вратарь Матвей Сафонов – в основе парижан.

Россиянина вернули в старт после того как дали отдохнуть в последней игре чемпионата Франции против «Лорьяна» (2:2).

Матч «Бавария» – «ПСЖ» начнeтся в 22:00 по московскому времени.