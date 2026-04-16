Игрока «Реала» назвали дурачком

Юрист, блогер Антон Смирнов поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» (4:3).

По сумме двух матчей дальше прошла «Бавария». В первой игре немцы победили со счетом 2:1.

С 86-й минуты «Реал» был в меньшинстве после второй желтой карточки Эдуардо Камавинги.

В следующем раунде «Бавария» сыграет с «ПСЖ» Матвея Сафонова. Парижане защищают титул Лиги чемпионов, завоеванный в прошлом сезоне.

«А у «Реала» провальный сезон. Мимо в ЛЧ, мимо в Примере, мимо в Кубке Испании.

Дриблинг Арбелоа мы так и не увидели.

Эдуардо Камавинга – дурачок. За восемь минут удалился», – написал Смирнов.