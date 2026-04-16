Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер Opta назвал «Арсенал» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

По оценке Opta, вероятность победы «Арсенала» в турнире составляет 38,6%. Второе место в списке фаворитов заняла «Бавария» (33,3%), третье – «ПСЖ» (19,1%), четвертое – «Атлетико» (9%).

В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с «Атлетико», а «Бавария» встретится с «ПСЖ».

Матчи 1/2 финала пройдут 28-29 апреля и 5-6 мая.

Финал состоится 30 мая в Будапеште. Затем футболисты уйдут готовиться к чемпионату мира-2026, который стартует 11 июня. Турнир впервые пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде. Впервые в чемпионате мира поучаствуют 48 команд.