«Судья испортил игру»: Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Баварии»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа в эфир Movistar высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

По сумме двух матчей дальше прошла «Бавария». В первой игре немцы победили со счетом 2:1.

С 86-й минуты «Реал» был в меньшинстве после второй желтой карточки Эдуардо Камавинги.

В следующем раунде «Бавария» сыграет с «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Это был великолепный матч. Я сочувствую своим игрокам, их стараниям. И всем болельщикам «Реала», которые пришли посмотреть на нас… Я горжусь работой команды. Они выложились на полную.

– Как дела у Эдуардо Камавинги?

– Как и у всех остальных. Нельзя удалять игрока за такое. Думаю, судья даже не знал, что у него желтая карточка. Судья испортил игру и весь матч.

– Красная карточка решила исход матча?

– Это очевидно.