«Судья испортил игру»: Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Баварии»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа в эфир Movistar высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).
- По сумме двух матчей дальше прошла «Бавария». В первой игре немцы победили со счетом 2:1.
- С 86-й минуты «Реал» был в меньшинстве после второй желтой карточки Эдуардо Камавинги.
- В следующем раунде «Бавария» сыграет с «ПСЖ» Матвея Сафонова.
– Это был великолепный матч. Я сочувствую своим игрокам, их стараниям. И всем болельщикам «Реала», которые пришли посмотреть на нас… Я горжусь работой команды. Они выложились на полную.
– Как дела у Эдуардо Камавинги?
– Как и у всех остальных. Нельзя удалять игрока за такое. Думаю, судья даже не знал, что у него желтая карточка. Судья испортил игру и весь матч.
– Красная карточка решила исход матча?
– Это очевидно.
Источник: «Чемпионат»