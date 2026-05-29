Заявка «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом»

«ПСЖ» опубликовал заявку на финальный матч Лиги чемпионов с «Арсеналом».
В нее попал российский вратарь Матвей Сафонов.
Заявка «ПСЖ»: Хакими, Бералдо, Маркиньос, Забарный, Кварацхелия, Фабиан Руис, Гонсалу Рамуш, Дембеле, Дуэ, Витинья, Ли Кан Ин, Люка Эрнандес, Меюлю, Нуну Мендеш, Дро Фернандес, Барколя, Шевалье, Заир-Эмери, Сафонов, Нджанту, Мбайе, Пачо, Жоау Невеш, Ренато Марин.
- Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
Источник: сайт «ПСЖ»