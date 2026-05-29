Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заявка «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом»

29 мая, 12:30

«ПСЖ» опубликовал заявку на финальный матч Лиги чемпионов с «Арсеналом».

В нее попал российский вратарь Матвей Сафонов.

Заявка «ПСЖ»: Хакими, Бералдо, Маркиньос, Забарный, Кварацхелия, Фабиан Руис, Гонсалу Рамуш, Дембеле, Дуэ, Витинья, Ли Кан Ин, Люка Эрнандес, Меюлю, Нуну Мендеш, Дро Фернандес, Барколя, Шевалье, Заир-Эмери, Сафонов, Нджанту, Мбайе, Пачо, Жоау Невеш, Ренато Марин.

  • Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

Еще по теме:
Известны 5 участников Межконтинентального кубка, где сыграет «ПСЖ» с Сафоновым 3
Сафонов сказал, какой пример подает юным футболистам 3
Хвича отказался отвечать на вопрос от российского журналиста 16
Источник: сайт «ПСЖ»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Арсенал ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Тренер ПАОКа сделал заявление о будущем Чалова и Оздоева
15:46
ФотоРейтинг самых дорогих составов клубов РПЛ
15:33
Соболев высказался о поражении в споре с Радимовым
15:15
Топ-10 лучших футболистов в истории по версии Bleacher Report
15:05
Фото«Теперь чо, «Кофемания»?!»: Смолов выложил фото с Хабибом и Махачевым
14:42
5
Дзюба изменил мнение по работе Карседо в «Спартаке»
14:23
6
Салах готов вернуться в «Ливерпуль»
14:17
2
Радимов назвал предел мечтаний для «Зенита» в Лиге чемпионов
14:03
5
Стало известно, будет ли «ПСЖ» покупать вратаря сборной Португалии
13:54
ФотоСын Анчелотти возглавил клуб Лиги 1, который сыграет в Лиге чемпионов
13:43
Все новости
Все новости
Глушаков ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева
13:17
9
Сафонов сказал, какой пример подает юным футболистам
08:52
5
ВидеоХвича отказался отвечать на вопрос от российского журналиста
00:23
18
ВидеоЭпичный выход Сафонова на церемонии победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:51
8
Нигматуллин объяснил, как Сафонов напугал игроков «Арсенал» во время пенальти
Вчера, 22:23
1
Мостовой – о Сафонове в финале ЛЧ: «Это смешно, в этой игре на воротах мог стоять любой»
Вчера, 22:00
22
Порноактриса Мэри Рок отреагировала на слова жены Сафонова
Вчера, 21:34
5
Фергюсон раскритиковал «Арсенал» за игру в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ»
Вчера, 20:54
2
Черчесов – о пропущенном голе Сафонова в финале ЛЧ: «Нужно было сыграть по-другому»
Вчера, 20:41
14
Газзаев упрекнул Сафонова за игру в финале Лиги чемпионов
Вчера, 19:30
12
Губерниев включил Сафонова в топ-3 вратарей в истории сборной России и СССР, Акинфеев туда не попал
Вчера, 18:55
6
Символическая сборная Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 18:39
2
Семин оценил игру Сафонова в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»
Вчера, 18:31
Хвича – лучший игрок Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 18:22
4
Реакция Сафонова на обращение порнозвезды Мэри Рок
Вчера, 17:51
6
Данни назвал лучшего российского футболиста
Вчера, 17:30
3
Нигматуллин отреагировал на сравнения Сафонова с Яшиным
Вчера, 16:57
1
Губерниев сравнил Сафонова с Овечкиным
Вчера, 16:49
6
Реакция супруги Сафонова на обращение порнозвезды Мэри Рок
Вчера, 16:17
5
ФотоСафонов поднимает кубок Лиги чемпионов
Вчера, 14:35
2
Сафонов выиграл финал ЛЧ, не сделав ни одного сейва
Вчера, 13:54
8
ФотоХвича выложил фото в форме «Барсы» после победы в ЛЧ
Вчера, 13:24
Реакция Губерниева на победу Сафонова в ЛЧ
Вчера, 13:12
3
Артета одним словом описал эмоции после поражения в финале ЛЧ
Вчера, 12:37
3
Мнение Аршавина о финале ЛЧ
Вчера, 12:30
1
ВидеоСотни человек задержаны за беспорядки в Париже после триумфа «ПСЖ»
Вчера, 12:08
ФотоЭмоции Сафонова и Хвичи после победы в ЛЧ
Вчера, 11:53
3
Мнение Мостового о финале Лиги чемпионов
Вчера, 11:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 