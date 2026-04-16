Винисиус резко ответил на претензии партнера по «Реалу»: «Что надо? Закрой рот»

Вингер «Реала» Винисиус повздорил с полузащитником мадридцев Джудом Беллингемом в ходе ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4) в Мюнхене.

На 83-й минуте бразилец придержал мяч на левом полуфланге и не стал отдавать в центр штрафной площади в направлении англичанина. Защита выдавила Винисиуса к краю поля и вынудила совершить потерю.

Пока вингер работал с мячом, Беллингем разводил руками и показывал, что не очень доволен развитием событий. Когда игра остановилась, Винисиус обратился к англичанину: «Что надо? Что надо? Закрой рот».