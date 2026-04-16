Винисиус резко ответил на претензии партнера по «Реалу»: «Что надо? Закрой рот»

Вингер «Реала» Винисиус повздорил с полузащитником мадридцев Джудом Беллингемом в ходе ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4) в Мюнхене.
На 83-й минуте бразилец придержал мяч на левом полуфланге и не стал отдавать в центр штрафной площади в направлении англичанина. Защита выдавила Винисиуса к краю поля и вынудила совершить потерю.
Пока вингер работал с мячом, Беллингем разводил руками и показывал, что не очень доволен развитием событий. Когда игра остановилась, Винисиус обратился к англичанину: «Что надо? Что надо? Закрой рот».
- Голы у «Реала» в этом матче забили Арда Гюлер на 1-й и 29-й минутах и Килиан Мбаппе на 42-й. У «Баварии» отличились Александар Павлович на 6-й, Гарри Кейн на 38-й, Луис Диас на 89-й и Майкл Олисе на 90+4-й.
- В первой игре немецкий клуб победил со счетом 2:1.