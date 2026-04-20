Арбелоа высказался о будущем Камавинга в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о состоянии полузащитника Эдуардо Камавинга после удаления в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4) в Мюнхене.
– Как себя чувствует Камавинга?
– Ему больно, как и всем остальным. Это была серьезная ошибка судьи – он, очевидно, не знал, что у Эдуардо уже была карточка. Считаю, что это очень серьезная ошибка арбитра.
Даже без учета карточки в таких матчах на игрока оказывается огромное давление. Камавинга больно, потому что он знает, как важна Лига чемпионов для «Реала».
Эдуардо пользуется моим доверием и доверием всего клуба, любовью болельщиков. И я надеюсь, что он останется с нами еще на долгие годы.
- На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на нападающем немецкой команды Гарри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку
- Мюнхенцы в большинстве забили два гола, победили со счетом 4:3 и вышли в полуфинал.
- Позднее Камавинга извинился перед командой и болельщиками в соцсетях. Сообщалось, что Эдуардо плакал в одиночестве в раздевалке после красной карточки. Игроков «Мадрида» потрясло состояние партнера, они стараются его поддержать.
