Арбелоа высказался о будущем Камавинга в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о состоянии полузащитника Эдуардо Камавинга после удаления в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4) в Мюнхене.

– Как себя чувствует Камавинга?

– Ему больно, как и всем остальным. Это была серьезная ошибка судьи – он, очевидно, не знал, что у Эдуардо уже была карточка. Считаю, что это очень серьезная ошибка арбитра.

Даже без учета карточки в таких матчах на игрока оказывается огромное давление. Камавинга больно, потому что он знает, как важна Лига чемпионов для «Реала».

Эдуардо пользуется моим доверием и доверием всего клуба, любовью болельщиков. И я надеюсь, что он останется с нами еще на долгие годы.