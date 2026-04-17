Орлов – о футболисте «Реала»: «Ну идиот!»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об удалении полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в гостевом матче с «Баварией».

Команды в среду провели в Мюнхене ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Камавинга вышел на замену на 61-й минуте, на 78-й получил первое предупреждение, а на 86-й – второе.

Вторую желтую судья дал французу за неспортивное поведение – тот после фола не отдавал мяч сопернику.

Вдесятером «Реал» пропустил два гола, проиграл со счетом 3:4 и вылетел из турнира.

«Вы видели, за что удалили Камавинга? Формально он идиот, понимаете? Ну идиот!

Играется матч, его выпустили на замену, он умудряется получить две жeлтые. Причeм вторую: судья дал свисток, а он взял мяч в руки, потом бросил его под ноги и пошeл, ведя его.

Ну что это?! Судья и показал карточку. Но сейчас, когда говорим о духе игры, судья мог и устное замечание ему сделать», – сказал Орлов.