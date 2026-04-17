Орлов – о футболисте «Реала»: «Ну идиот!»

Сегодня, 17:57
5

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об удалении полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в гостевом матче с «Баварией».

  • Команды в среду провели в Мюнхене ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
  • Камавинга вышел на замену на 61-й минуте, на 78-й получил первое предупреждение, а на 86-й – второе.
  • Вторую желтую судья дал французу за неспортивное поведение – тот после фола не отдавал мяч сопернику.
  • Вдесятером «Реал» пропустил два гола, проиграл со счетом 3:4 и вылетел из турнира.

«Вы видели, за что удалили Камавинга? Формально он идиот, понимаете? Ну идиот!

Играется матч, его выпустили на замену, он умудряется получить две жeлтые. Причeм вторую: судья дал свисток, а он взял мяч в руки, потом бросил его под ноги и пошeл, ведя его.

Ну что это?! Судья и показал карточку. Но сейчас, когда говорим о духе игры, судья мог и устное замечание ему сделать», – сказал Орлов.

bset
1776438008
Что-то не помню в правилах фразу "Если у футболиста уже была желтая карточка, то надо остановиться, подумать, пожалеть". Это 100% желтая, если бы она была первой. Почему она пересает быть 100%, если она вторая? Плюс судья на пальцах показал, что это уже не первый такой эпизод.
Ответить
Красногвардейчик
1776438850
Слово ,,идиот,, смешно слышать от маразматика))
Ответить
Цугундeр
1776439129
)) Друг Романцева , сыгравший целых шесть!) матчей за Зенит имеет право оперировать словом "идиот" по любому поводу. Даже во время бритья.
Ответить
aaaaahhhh
1776442190
своего увидел:))))
Ответить
Имя на эTом сайте
1776442368
Орлов за Гейропейских переживает ?
Ответить
