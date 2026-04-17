Мбаппе прокомментировал вылет из Лиги чемпионов

17 апреля, 12:34

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о вылете его команды из Лиги чемпионов.

«Мы старались до самого конца, но этого было недостаточно. Обидно вылететь из такого важного соревнования, но мы должны смотреть в будущее. Нам нужно хорошенько подумать о себе, чтобы избежать подобного разочарования снова. Мы никогда не сдадимся!!!

В «Мадриде» неудача никогда не была вариантом. Но я обещаю вам одно: мы снова начнем побеждать, и очень скоро ☝🏽» – написал Мбаппе в своей соцсети.

  • «Реал» проиграл «Баварии» в Мюнхене в ответном матче 1/4 финала со счетом 3:4. В первой встрече мадридцы уступили 1:2.
  • 27-летний Мбаппе в этом сезоне провел за «Реал» 39 матчей, забил 40 голов и сделал 6 ассистов.

