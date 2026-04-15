Лига чемпионов. «Реал» вновь проиграл «Баварии» (3:4) и вылетел

«Бавария» победила «Реал» и в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Команды забили на двоих семь голов.
У «Реала» дубль оформил Арда Гюлер.
По сумме двух матчей дальше прошла «Бавария». В первой игре немцы победили со счетом 2:1.
С 86-й минуты «Реал» был в меньшинстве после второй желтой карточки Эдуардо Камавинги.
В следующем раунде «Бавария» сыграет с «ПСЖ» Матвея Сафонова.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Бавария - Реал - 4:3 (2:3) Текстовая трансляцияТаблица турнира
Голы: 0:1 - А. Гюлер, 1; 1:1 - А. Павлович, 6; 1:2 - А. Гюлер, 29; 2:2 - Г. Кейн, 38; 2:3 - К. Мбаппе, 42; 3:3 - Л. Диас, 89; 4:3 - М. Олисе, 90+4.
Удаления: нет - Э. Камавинга, 86 (вторая ж.к); А. Гюлер, 90+6.
