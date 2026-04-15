Лига чемпионов. «Реал» вновь проиграл «Баварии» (3:4) и вылетел

«Бавария» победила «Реал» и в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Команды забили на двоих семь голов.

У «Реала» дубль оформил Арда Гюлер.

По сумме двух матчей дальше прошла «Бавария». В первой игре немцы победили со счетом 2:1.

С 86-й минуты «Реал» был в меньшинстве после второй желтой карточки Эдуардо Камавинги.

В следующем раунде «Бавария» сыграет с «ПСЖ» Матвея Сафонова.