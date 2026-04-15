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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Реал
Бавария - Реал: обзор матча 15 апреля 2026
Бавария
15.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
4 : 3
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Реал
6'
А. Павлович
38'
Г. Кейн
89'
Л. Диас
90+4'
М. Олисе
1'
А. Гюлер
29'
А. Гюлер
42'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Реал
Завершен
90'
+6
Красная карточка
Арда Гюлер
ГОЛ! 4:3!
Майкл Олисе
Пас отдал
Гарри Кейн
90'
+4
90'
Замена
Франко Мастантуоно
️️️️➡️️
Арда Гюлер
90'
Замена
Тиаго Питарч
️️️️➡️️
Трент Александер-Арнольд
90'
+4'
ГОЛ! 3:3!
Луис Диас
Пас отдал
Джамал Мусиала
89'
86'
Вторая желтая
Эдуардо Камавинга
78'
Желтая карточка
Эдуардо Камавинга
71'
Желтая карточка
Антонио Рюдигер
62'
Замена
Эдуардо Камавинга
️️️️➡️️
Браим Диас
Замена
Джамал Мусиала
️️️️➡️️
Серж Гнабри
61'
Замена
Альфонсо Дэвис
️️️️➡️️
Йосип Станишич
46'
45'
+2'
42'
ГОЛ! 2:3!
Килиан Мбаппе
Пас отдал
Винисиус
40'
Желтая карточка
Эдер Милитао
ГОЛ! 2:2!
Гарри Кейн
Пас отдал
Дайот Упамекано
38'
29'
ГОЛ! 1:2!
Арда Гюлер
ГОЛ! 1:1!
Александар Павлович
Пас отдал
Йозуа Киммих
6'
1'
ГОЛ! 0:1!
Арда Гюлер
Показать весь матч
Live: Бавария - Реал
Поле
Текстовая версия
90+2'
Правила нарушил Майкл Олисе (Бавария).
90+2'
Ферлан Менди (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 4.
90+1'
Правила нарушил Винисиус (Реал).
90+1'
Майкл Олисе (Бавария) заработал штрафной в атаке.
90+1'
Замена у команды Реал. Арда Гюлер ушел, Франко Мастантуоно вышел.
90'
Замена у команды Реал. Трент Александер-Арнольд ушел, Тиаго Питарч вышел.
89'
Гол! 3:3! Забил Луис Диас (Бавария). Ассистент - Джамал Мусиала.
86'
Вторую желтую карточку получил Эдуардо Камавинга (Реал).
85'
Арда Гюлер (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Арда Гюлер (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Удар заблокирован. Бил Гарри Кейн (Бавария). Ассистент - Луис Диас.
84'
Луис Диас (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Луис Диас (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Пауза в матче. Травму получил Эдер Милитао (Реал).
80'
Пауза окончена. Матч продолжается.
79'
Пауза в матче. Травму получил Килиан Мбаппе (Реал).
79'
Винисиус (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Правила нарушил Александар Павлович (Бавария).
78'
Эдуардо Камавинга (Реал) получил желтую карточку за фол.
78'
Правила нарушил Эдуардо Камавинга (Реал).
78'
Джамал Мусиала (Бавария) заработал штрафной в атаке.
77'
Момент не реализован! Майкл Олисе (Бавария). Пас отдал Гарри Кейн.
75'
Момент не реализован! Дайот Упамекано (Бавария). Пас отдал Майкл Олисе.
74'
Конрад Лаймер (Бавария) заработал штрафной на правом фланге.
74'
Конрад Лаймер (Бавария) заработал штрафной на правом фланге.
72'
Удар заблокирован. Бил Луис Диас (Бавария). Ассистент - Гарри Кейн.
71'
Удар заблокирован. Бил Эдуардо Камавинга (Реал).
71'
Момент не реализован! Винисиус (Реал). Пас после быстрого прохода сделал Килиан Мбаппе.
71'
Антонио Рюдигер (Реал) получил желтую карточку.
70'
Правила нарушил Арда Гюлер (Реал).
70'
Джамал Мусиала (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Удар заблокирован. Бил Альфонсо Дэвис (Бавария).
68'
Майкл Олисе (Бавария) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Andrii Lunin (Реал).
68'
Удар заблокирован. Бил Джамал Мусиала (Бавария). Ассистент - Альфонсо Дэвис.
66'
Федерико Вальверде (Реал) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Мануэль Нойер (Бавария). Пас отдал Килиан Мбаппе.
63'
Момент не реализован! Винисиус (Реал). Пас после быстрого прохода сделал Килиан Мбаппе.
62'
Замена у команды Реал. Браим Диас ушел, Эдуардо Камавинга вышел.
61'
Замена у команды Бавария. Серж Гнабри ушел, Джамал Мусиала вышел.
61'
Замена у команды Бавария. Серж Гнабри ушел, Джамал Мусиала вышел.
60'
Момент не реализован! Джуд Беллингем (Реал). Навешивал Трент Александер-Арнольд с углового.
57'
Альфонсо Дэвис (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
57'
Правила нарушил Федерико Вальверде (Реал).
57'
Удар заблокирован. Бил Килиан Мбаппе (Реал). Ассистент - Браим Диас.
55'
Килиан Мбаппе (Реал) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Мануэль Нойер (Бавария). Длинный пас делал Трент Александер-Арнольд.
54'
Альфонсо Дэвис отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Реал.
53'
Правила нарушил Гарри Кейн (Бавария).
53'
Правила нарушил Гарри Кейн (Бавария).
52'
Правила нарушил Джуд Беллингем (Реал).
52'
Александар Павлович (Бавария) заработал штрафной на левом фланге.
52'
Александар Павлович (Бавария) заработал штрафной на левом фланге.
47'
Момент не реализован! Дайот Упамекано (Бавария). Навешивал Йозуа Киммих с углового.
47'
Момент не реализован! Дайот Упамекано (Бавария). Навешивал Йозуа Киммих с углового.
46'
Удар заблокирован. Бил Луис Диас (Бавария).
46'
Серж Гнабри (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Правила нарушил Антонио Рюдигер (Реал).
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Бавария. Йосип Станишич ушел, Альфонсо Дэвис вышел.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 2:3.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 2.
42'
Гол! 2:3! Забил Килиан Мбаппе (Реал). Ассистент - Винисиус (быстрый проход).
41'
Винисиус (Реал) пробил (левой ногой) и попал в перекладину! Пас сделал Браим Диас.
40'
Эдер Милитао (Реал) получил желтую карточку за фол.
40'
Гарри Кейн (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
Правила нарушил Эдер Милитао (Реал).
38'
Гол! 2:2! Забил Гарри Кейн (Бавария). Ассистент - Дайот Упамекано.
37'
Йосип Станишич (Бавария) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Andrii Lunin (Реал).
35'
Правила нарушил Серж Гнабри (Бавария).
35'
Антонио Рюдигер (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Серж Гнабри (Бавария) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Andrii Lunin (Реал). Пас отдал Йосип Станишич.
29'
Йосип Станишич (Бавария) получил желтую карточку.
29'
Гол! 1:2! Забил Арда Гюлер (Реал).
28'
Браим Диас (Реал) заработал штрафной в атаке.
28'
Браим Диас (Реал) заработал штрафной в атаке.
27'
Andrii Lunin отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
27'
Йозуа Киммих (Бавария) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Andrii Lunin (Реал). Пас отдал Майкл Олисе.
26'
Джуд Беллингем отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
26'
Федерико Вальверде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
26'
Удар заблокирован. Бил Майкл Олисе (Бавария). Ассистент - Йозуа Киммих.
25'
Луис Диас (Бавария) в офсайде.
24'
Ферлан Менди отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
24'
Удар заблокирован. Бил Йозуа Киммих (Бавария).
23'
Антонио Рюдигер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
20'
Удар заблокирован. Бил Килиан Мбаппе (Реал). Ассистент - Винисиус.
18'
Килиан Мбаппе (Реал) в офсайде.
15'
Эдер Милитао (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Правила нарушил Луис Диас (Бавария).
13'
Момент не реализован! Серж Гнабри (Бавария). Навешивал Йозуа Киммих с углового.
13'
Эдер Милитао отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
9'
Удар заблокирован. Бил Майкл Олисе (Бавария). Ассистент - Дайот Упамекано.
8'
Правила нарушил Ферлан Менди (Реал).
8'
Майкл Олисе (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Гол! 1:1! Забил Александар Павлович (Бавария). Ассистент - Йозуа Киммих (с углового).
6'
Трент Александер-Арнольд отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
5'
Браим Диас (Реал) заработал штрафной на правом фланге.
5'
Правила нарушил Конрад Лаймер (Бавария).
2'
Момент не реализован! Гарри Кейн (Бавария).
1'
Гол! 0:1! Забил Арда Гюлер (Реал).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
5
Александар Павлович
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
10
Браим Диас
АП
7
Винисиус
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
29
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Станишич
4
Упамекано
4
Та
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
7
Диас
11
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
4-2-3-1
13
Лунин
12
Александер-Арнольд
3
Милитао
22
Рюдигер
23
Менди
10
Беллингем
8
Вальверде
8
Гюлер
10
Диас
7
Винисиус
10
Мбаппе
2
Станишич
19
Дэвис
19
Дэвис
2
Станишич
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Диас
6
Камавинга
6
Камавинга
10
Диас
12
Александер-Арнольд
45
Питарч
45
Питарч
12
Александер-Арнольд
8
Гюлер
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
8
Гюлер
Остались в запасе
Бавария
Реал
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
26
Фран Гонсалес
ВР
29
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
29
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бавария
Точно не сыграют
Майкон Кардосо
ПВ
Леннарт Карл
АП
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Свен Ульрайх
ВР
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
Реал
Точно не сыграют
Тибо Куртуа
ВР
Родриго
ПВ
Орельен Чуамени
ОП
Рауль Асенсио
ЦЗ
Статистика матча Бавария - Реал
2
3
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
640
294
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.14
2.25
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
75000
Где смотреть матч:
Okko
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