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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Бавария
Реал - Бавария: обзор матча 07 апреля 2026
Реал
07.04.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 3 : 4
Завершен
Бавария
74'
К. Мбаппе
41'
Л. Диас
46'
Г. Кейн
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Бавария
Завершен
90'
+3
Замена
Леон Горецка
️️️️➡️️
Александар Павлович
90'
+3
Замена
Том Бишоф
️️️️➡️️
Луис Диас
90'
+4'
86'
Желтая карточка
Джамал Мусиала
82'
Желтая карточка
Мануэль Нойер
77'
Желтая карточка
Луис Диас
ГОЛ! 1:2!
Килиан Мбаппе
Пас отдал
Трент Александер-Арнольд
74'
Замена
Браим Диас
️️️️➡️️
Арда Гюлер
71'
70'
Желтая карточка
Джонатан Та
69'
Замена
Альфонсо Дэвис
️️️️➡️️
Конрад Лаймер
69'
Замена
Джамал Мусиала
️️️️➡️️
Серж Гнабри
Замена
Джуд Беллингем
️️️️➡️️
Тиаго Питарч
62'
Замена
Эдер Милитао
️️️️➡️️
Дин Хейсен
62'
46'
ГОЛ! 0:2!
Гарри Кейн
Пас отдал
Майкл Олисе
45'
+1'
41'
ГОЛ! 0:1!
Луис Диас
Пас отдал
Серж Гнабри
Желтая карточка
Орельен Чуамени
36'
Показать весь матч
Live: Реал - Бавария
Поле
Текстовая версия
90+3'
Правила нарушил Эдер Милитао (Реал).
90+3'
Замена у команды Бавария. Александар Павлович ушел, Леон Горецка вышел.
90+3'
Замена у команды Бавария. Луис Диас ушел, Том Бишоф вышел.
90+2'
Луис Диас (Бавария) в офсайде.
90'
Сколько минут добавил судья? 4.
90'
Дайот Упамекано отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Реал.
89'
Момент не реализован! Килиан Мбаппе (Реал). Пас отдал Альваро Каррерас.
89'
Винисиус (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Момент не реализован! Джамал Мусиала (Бавария). Пас отдал Альфонсо Дэвис.
86'
Джамал Мусиала (Бавария) получил желтую карточку за фол.
86'
Правила нарушил Джамал Мусиала (Бавария).
86'
Браим Диас (Реал) заработал штрафной в атаке.
85'
Джамал Мусиала (Бавария) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Andrii Lunin (Реал). Пас отдал Альфонсо Дэвис.
83'
Мануэль Нойер (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил Антонио Рюдигер (Реал).
83'
Эдер Милитао (Реал) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Мануэль Нойер (Бавария). Пас отдал Альваро Каррерас.
82'
Винисиус (Реал) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Мануэль Нойер (Бавария). Пас отдал Килиан Мбаппе.
82'
Мануэль Нойер (Бавария) получил желтую карточку.
81'
Винисиус (Реал) в офсайде.
80'
Браим Диас (Реал) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Мануэль Нойер (Бавария). Пас отдал Винисиус.
77'
Гарри Кейн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Реал.
77'
Луис Диас (Бавария) получил желтую карточку за фол.
76'
Антонио Рюдигер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
76'
Удар заблокирован. Бил Джонатан Та (Бавария). Длинный пас делал Йозуа Киммих.
75'
Момент не реализован! Гарри Кейн (Бавария). Пас отдал Йозуа Киммих.
74'
Гол! 1:2! Забил Килиан Мбаппе (Реал). Ассистент - Трент Александер-Арнольд (длинная передача).
73'
Правила нарушил Луис Диас (Бавария).
71'
Замена у команды Реал. Арда Гюлер ушел, Браим Диас вышел.
70'
Джонатан Та (Бавария) получил желтую карточку за фол.
70'
Килиан Мбаппе (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Килиан Мбаппе (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Гарри Кейн (Бавария) в офсайде.
69'
Замена у команды Бавария. Конрад Лаймер ушел, Альфонсо Дэвис вышел.
69'
Замена у команды Бавария. Серж Гнабри ушел, Джамал Мусиала вышел.
68'
Момент не реализован! Килиан Мбаппе (Реал). Пас отдал Винисиус.
67'
Джуд Беллингем (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Правила нарушил Серж Гнабри (Бавария).
67'
Момент не реализован! Эдер Милитао (Реал). Навешивал Арда Гюлер с углового.
65'
Килиан Мбаппе (Реал) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Мануэль Нойер (Бавария). Пас отдал Джуд Беллингем.
65'
Момент не реализован! Луис Диас (Бавария).
65'
Трент Александер-Арнольд отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
65'
Удар заблокирован. Бил Луис Диас (Бавария).
64'
Джуд Беллингем отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
63'
Момент не реализован! Майкл Олисе (Бавария). Пас отдал Йосип Станишич.
62'
Замена у команды Реал. Тиаго Питарч ушел, Джуд Беллингем вышел.
62'
Замена у команды Реал. Дин Хейсен ушел, Эдер Милитао вышел.
61'
Момент не реализован! Винисиус (Реал).
59'
Серж Гнабри (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Серж Гнабри (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Правила нарушил Александар Павлович (Бавария).
58'
Andrii Lunin (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
57'
Федерико Вальверде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
57'
Удар заблокирован. Бил Гарри Кейн (Бавария).
56'
Майкл Олисе (Бавария) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Andrii Lunin (Реал). Пас отдал Луис Диас.
54'
Александар Павлович (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
53'
Майкл Олисе (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
53'
Правила нарушил Альваро Каррерас (Реал).
53'
Момент не реализован! Винисиус (Реал). Пас отдал Федерико Вальверде.
51'
Йосип Станишич отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Реал.
51'
Удар заблокирован. Бил Орельен Чуамени (Реал). Ассистент - Арда Гюлер.
48'
Йосип Станишич (Бавария) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Andrii Lunin (Реал).
47'
Майкл Олисе (Бавария) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Andrii Lunin (Реал). Пас отдал Йосип Станишич.
46'
Гол! 0:2! Забил Гарри Кейн (Бавария). Ассистент - Майкл Олисе.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+1'
Винисиус (Реал) сыграл рукой.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 1.
45'
Удар заблокирован. Бил Трент Александер-Арнольд (Реал).
44'
Винисиус (Реал) заработал штрафной на левом фланге.
44'
Правила нарушил Йосип Станишич (Бавария).
41'
Гол! 0:1! Забил Луис Диас (Бавария). Проникающий пас сделал Серж Гнабри.
40'
Тиаго Питарч (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
Правила нарушил Дайот Упамекано (Бавария).
37'
Орельен Чуамени (Реал) получил желтую карточку за фол.
36'
Правила нарушил Орельен Чуамени (Реал).
35'
Винисиус (Реал) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Мануэль Нойер (Бавария). Пас отдал Арда Гюлер.
32'
Удар заблокирован. Бил Йозуа Киммих (Бавария). Ассистент - Майкл Олисе.
30'
Момент не реализован! Антонио Рюдигер (Реал).
29'
Александар Павлович отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Реал.
29'
Килиан Мбаппе (Реал) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Мануэль Нойер (Бавария). Проникающий пас делал Федерико Вальверде.
28'
Серж Гнабри (Бавария) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Andrii Lunin (Реал).
26'
Удар заблокирован. Бил Трент Александер-Арнольд (Реал).
24'
Арда Гюлер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
20'
Трент Александер-Арнольд (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Момент не реализован! Винисиус (Реал). Навешивал Трент Александер-Арнольд с углового.
18'
Мануэль Нойер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Реал.
18'
Винисиус (Реал) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Мануэль Нойер (Бавария). Пас отдал Килиан Мбаппе.
18'
Удар заблокирован. Бил Серж Гнабри (Бавария). Ассистент - Йосип Станишич.
17'
Йозуа Киммих (Бавария) заработал штрафной на своей половине поля.
17'
Правила нарушил Арда Гюлер (Реал).
16'
Момент не реализован! Винисиус (Реал).
16'
Килиан Мбаппе (Реал) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Мануэль Нойер (Бавария). Проникающий пас делал Арда Гюлер.
15'
Килиан Мбаппе (Реал) заработал штрафной на правом фланге.
15'
Правила нарушил Конрад Лаймер (Бавария).
10'
Правила нарушил Джонатан Та (Бавария).
10'
Арда Гюлер (Реал) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Удар заблокирован. Бил Дайот Упамекано (Бавария). Ассистент - Гарри Кейн.
9'
Гарри Кейн (Бавария) заработал штрафной в атаке.
9'
Правила нарушил Тиаго Питарч (Реал).
8'
Момент не реализован! Серж Гнабри (Бавария). Пас отдал Александар Павлович.
8'
Andrii Lunin отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
7'
Дин Хейсен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бавария.
7'
Удар заблокирован. Бил Майкл Олисе (Бавария).
5'
Майкл Олисе (Бавария) заработал штрафной в атаке.
5'
Правила нарушил Дин Хейсен (Реал).
1'
Момент не реализован! Конрад Лаймер (Бавария). Пас отдал Йозуа Киммих.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
7
Винисиус
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Реал
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
10
Браим Диас
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
20
Том Бишоф
АП
42
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
4-1-2-2-1
13
Лунин
18
Каррерас
24
Хейсен
2
Рюдигер
12
Александер-Арнольд
8
Чуамени
8
Вальверде
45
Питарч
7
Винисиус
8
Гюлер
10
Мбаппе
3-2-1-3-1
1
Нойер
4
Та
4
Упамекано
2
Станишич
5
Павлович
6
Киммих
20
Лаймер
7
Гнабри
11
Олисе
7
Диас
9
Кейн
24
Хейсен
3
Милитао
3
Милитао
24
Хейсен
45
Питарч
10
Беллингем
10
Беллингем
45
Питарч
8
Гюлер
10
Диас
10
Диас
8
Гюлер
20
Лаймер
19
Дэвис
19
Дэвис
20
Лаймер
5
Павлович
8
Горецка
8
Горецка
5
Павлович
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Диас
20
Бишоф
20
Бишоф
7
Диас
Остались в запасе
Реал
Бавария
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
38
Erblin Osmani
ЦП
42
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Главный тренер
Венсан Компани
Реал
Точно не сыграют
Тибо Куртуа
ВР
Ферлан Менди
ЛЗ
Родриго
ПВ
Бавария
Точно не сыграют
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Свен Ульрайх
ВР
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
Статистика матча Реал - Бавария
1
4
Всего ударов по воротам
20
20
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
11
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Количество передач
454
493
Сейвы
5
9
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
2.2
2.92
xGP (предотвращенные голы)
1.05
1.05
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Бернабеу
Посещаемость:
77106
Где смотреть матч:
Okko
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06.05.2026
ПСЖ
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
3 : 3
02.05.2026
Хайденхайм
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