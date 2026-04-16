Мойзес из ЦСКА показал свою тренировку под трек «Черный бумер»

Защитник ЦСКА Мойзес показал, как тренируется.
В качестве саундтрека бразилец выбрал композицию «Черный бумер».
- Сообщалось, что защитник Мойзес усомнился в компетентности главного тренера Фабио Челестини и нарушил субординацию, за что его отстранили от тренировок.
- По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».
- Бразильца вернули в состав – он вышел на замену на 78-й минуте воскресного матча с «Сочи» (0:1).
- Мойзес в ЦСКА с 2022 года. До этого он выступал на родине за «Интернасьонал».
- ЦСКА в турнирной таблице РПЛ занимает пятое место. Перед весной команде ставили задачу стать чемпионом.
