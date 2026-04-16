Французский журналист сказал, может ли «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов с Сафоновым в основе

Эурналист L’Équipe и обозреватель «ПСЖ» Жозе Барросо прокомментировал игру вратаря парижан Матвея Сафонова.

Он сыграл на ноль в гостях в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).

«Матвей Сафонов провел отличный матч в очень сложных условиях – под давлением, в дождь и на выезде на одном из самых сложных для игр стадионе. Сейчас он, безусловно, является первым номером «ПСЖ» и, по моему мнению, безоговорочно останется им до конца сезона.

На данный момент Сафонов уже точно лучше Люки Шевалье, однако ему еще нужно регулярно выдавать такие матчи и брать на себя ответственность в ключевые моменты, чтобы стать для команды настолько же важной фигурой, каким Джанлуиджи Доннарумма был в прошлом победном для команды сезоне. У парижан с Сафоновым есть все шансы снова претендовать на победу в ЛЧ.

При этом в вопросе будущего в «ПСЖ» ничего нельзя считать гарантированным. История с тем, как клуб прошлым летом обошелся с Доннаруммой, показывает, что ситуация может измениться в любой момент. Но, думаю, Сафонов останется в Париже, несмотря ни на что. Главное – продолжать выдавать такие сильные матчи», – сказал Барросо.