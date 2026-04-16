Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Французский журналист сказал, может ли «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов с Сафоновым в основе

Французский журналист сказал, может ли «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов с Сафоновым в основе

Сегодня, 13:58

Эурналист L’Équipe и обозреватель «ПСЖ» Жозе Барросо прокомментировал игру вратаря парижан Матвея Сафонова.

Он сыграл на ноль в гостях в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).

«Матвей Сафонов провел отличный матч в очень сложных условиях – под давлением, в дождь и на выезде на одном из самых сложных для игр стадионе. Сейчас он, безусловно, является первым номером «ПСЖ» и, по моему мнению, безоговорочно останется им до конца сезона.

На данный момент Сафонов уже точно лучше Люки Шевалье, однако ему еще нужно регулярно выдавать такие матчи и брать на себя ответственность в ключевые моменты, чтобы стать для команды настолько же важной фигурой, каким Джанлуиджи Доннарумма был в прошлом победном для команды сезоне. У парижан с Сафоновым есть все шансы снова претендовать на победу в ЛЧ.

При этом в вопросе будущего в «ПСЖ» ничего нельзя считать гарантированным. История с тем, как клуб прошлым летом обошелся с Доннаруммой, показывает, что ситуация может измениться в любой момент. Но, думаю, Сафонов останется в Париже, несмотря ни на что. Главное – продолжать выдавать такие сильные матчи», – сказал Барросо.

  • Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за эту игру.
  • В первом матче парижане также победили 2:0. В полуфинале они сыграют с «Баварией».
  • 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.
  • В прошлом сезоне Сафонов победил в турнире вместе с парижанами, но тогда основным вратарем команды был Джанлуиджи Доннарумма.

Источник: Sport24
Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль Сафонов Матвей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 