Реакция клубного ТВ «Реала» на странное удаление Камавинги в матче с «Баварией»

Клубное телевидение «Реала» раскритиковал судейство Славко Винчича после вылета команды из Лиги чемпионов в матче с «Баварией».

«Реал» уступил в Мюнхене со счетом 3:4.

В мадридском клубе связали перелом в игре с удалением Эдуардо Камавинги, полузащитника «Реала», который получил вторую желтую карточку на 86-й минуте.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «ПСЖ».

«У «Реала» осталось десять игроков. Судья... Судья полностью потерял контроль над матчем. Вторая желтая карточка абсолютно несправедлива. Камавинга уводит мяч на два метра, чтобы попытаться задержать ввод мяча «Баварией». Он оставляет «Реал» вдесятером, и тут, с учетом всей физической усталости, они сравнивают счет. Когда ты пытаешься совершить чудо, тебе забивают четвертый», – заявили в эфире Real Madrid TV.

На клубном телевидении также отметили, что до удаления мадридцы вели в счете большую часть матча и имели моменты, а эпизод с Камавингой назвали решающим для исхода встречи.