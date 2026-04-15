Игрок «Барселоны» раскритиковал судейство в матче с «Атлетико»: «Это ограбление»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас раскритиковал судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1) в Мадриде.

В первой игре каталонцы уступили 0:2 и вылетели из турнира по итогам двух встреч.

«Это было ограбление, с судейством было много проблем. Игроки «Атлетико» совершили я не знаю сколько фолов, а он [судья] не показал им ни одной желтой карточки», – сказал Рафинья, пропускавший матч из-за травмы.