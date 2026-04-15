Генич высказался о судействе в матче «Атлетико» – «Барселона»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил работу арбитров в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Барселоной».

Мадридцы уступили дома 1:2, но выиграли 3:2 по сумме двух встреч.

Матч судил французский рефери Клеман Турпен.

Он удалил на 80-й минуте защитника «Барсы» Эрика Гарсию за фол последней надежды.

«Как бы игра не закончилась, но надо сказать, что просто отличная, блестящая работа Турпена! Вот именно, что дает играть! Вот бы в РПЛ так судили...

Что касается удаления, Турпен сначала хотел показать желтую карточку за этот момент. Надо понимать, что рекомендацию по карточке в такой ситуации должен давать ассистент, который Турпену, видимо, не успел подсказать, потому что был занят офсайдом, которого не было.

ВАР, проверяя момент на красную, начертил линии, увидел, что офсайда нет, и позвал удалять. Что Турпен и сделал. Сделал верно.

Слишком далеко Кунде от мяча, слишком близко ворота, мяч под контролем. 7 метров до линии штрафной, откуда вполне себе бей, учитывая, что вратарь наверняка бы вышел. Кунде по диагонали пробежал бы свои 11-12 метров до штрафной явно медленнее, чем нападающий – семь.

Не может быть желтой карточки в этом эпизоде», – написал Генич в своем телеграм-канале.