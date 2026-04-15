Кутепов ответил, завершил ли он карьеру

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов высказался о своем будущем.

– Завершили ли вы карьеру?

– Не могу сказать, что поставил точку окончательно, но подписать контракт для галочки, чтобы просто играть, мне уже неинтересно. Другое дело, если бы это был какой-то интересный вариант, где есть хорошая команда и условия. То, на что можно было бы потратить свой самый ценный ресурс – время. А распыляться на остальное уже не стоит. Можно проводить время более продуктивно для себя и своей семьи.

– Тогда пока карьера на паузе?

– Некое затишье перед решением. Просто нет желания идти по этому привычному маршруту и играть до 35 лет. Не хочется тратить три-четыре года только для того, чтобы сказать: «Я закончил в 35». И опять я вернусь в ту точку, где сейчас нахожусь.

На данный момент у меня есть больше возможностей, чтобы понять, чем хочу заниматься. Потом, в 35-36 лет, я уже подойду к этому возрасту с каким-то багажом знаний или квалификации. Поэтому хочу продуктивно потратить время на себя.