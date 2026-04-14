Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов верит в камбэк «Барселоны» в противостоянии с «Атлетико».

Команды сегодня проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первой игре на «Камп Ноу» мадридцы победили со счетом 2:0.

Смолов уверен, что «Барса» пройдет «Атлетико», несмотря на результат домашней встречи.

На выход каталонцев в полуфинал ЛЧ он поставил 1 миллион рублей.