  • Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов

Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня, 18:19
5

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов верит в камбэк «Барселоны» в противостоянии с «Атлетико».

  • Команды сегодня проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
  • Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • В первой игре на «Камп Ноу» мадридцы победили со счетом 2:0.

Смолов уверен, что «Барса» пройдет «Атлетико», несмотря на результат домашней встречи.

На выход каталонцев в полуфинал ЛЧ он поставил 1 миллион рублей.

Источник: Smol FM
Лига чемпионов Барселона Атлетико Смолов Федор
Комментарии (5)
Чугунный скороход
1776180267
Хочет отбить бабло,потраченное на терпилу
Император 1
1776180507
Не был бы я так уверен в победе Барселоны
...уефан
1776180617
...ну, в принципе, буду рад нужному Барсе результату, получается тогда, что и выигрышу этого балбеса...
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
