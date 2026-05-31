Нигматуллин отреагировал на сравнения Сафонова с Яшиным

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на победу голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

«Я от всего сердца поздравляю Матвея и думаю, что он согласится с тем, что шанс отразить мяч в моменте с первым голом «Арсенала» все-таки был. Однако мне кажется, самое главное, что «ПСЖ» смог сравнять счет в основное время, а в серии пенальти, как говорится, вратарь отвел глазами два удара. (Смеется.)

По моему мнению, победа в нынешнем сезоне для него дороже, так как он был основным, в то время как в прошлом являлся сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы. И сегодня у меня большая радость не только за нашего российского вратаря, но и за всю нашу отечественную вратарскую школу. При этом, на мой взгляд, Сафонова нельзя и не нужно сравнивать с Акинфеевым и Яшиным после победы в Лиге чемпионов», – сказал Нигматуллин.