Определился 5-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

По итогам матчей национальных чемпионатов, прошедших в эти выходные, определился 5-й клуб, который отобрался в общий этап Лиги чемпионов-2026/27.
Им стал «Реал». Испания гарантированно выставит в этой стадии ЛЧ 4 клуба. Мадридцы с 70 очками после 31 тура уже гарантированно не опустятся ниже 4-й позиции.
У идущего сейчас 5-м «Бетиса» на счету 46 очков.
- Ранее места в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27 себе обеспечили «Барселона», «Бавария», ПСВ и «Арсенал».
- Напрямую в эту стадию турнира выйдет 29 клубов, еще 7 мест будут разыграны в квалификации.
