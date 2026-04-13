Определился 5-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

По итогам матчей национальных чемпионатов, прошедших в эти выходные, определился 5-й клуб, который отобрался в общий этап Лиги чемпионов-2026/27.

Им стал «Реал». Испания гарантированно выставит в этой стадии ЛЧ 4 клуба. Мадридцы с 70 очками после 31 тура уже гарантированно не опустятся ниже 4-й позиции.

У идущего сейчас 5-м «Бетиса» на счету 46 очков.