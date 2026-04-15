Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Флик – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Все верили, что мы способны отыграться»

Флик – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Все верили, что мы способны отыграться»

Сегодня, 10:10
1

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассчитывает выиграть чемпионат Испании после вылета из Лиги чемпионов.

«Наш следующий шаг – победа в Ла Лиге. Мы должны продемонстрировать правильное отношение к делу, свой характер. Мы все разочарованы. Все мечтали выиграть ЛЧ. Конечно, мы можем вынести урок из этого, но у нас также и молодая команда. Мы хотим стать сильнее, и мы станем сильнее в следующем сезоне.

Знаю, все разочарованы, но таков футбол, такова жизнь.

Мне все равно, когда мы выиграем Ла Лигу. Я хочу ее выиграть. Мне все равно, в какой день это произойдет. Мы можем сосредоточиться на чемпионате.

Неприятно, потому что все верили, что мы способны отыграться, но нужно принять этот итог. Мы вернемся», – сказал Флик.

  • 14 апреля каталонцы в ответном матче 1/4 финала в гостях победили «Атлетико» со счетом 2:1. В первой игре команда из Мадрида взяла верх со счетом 2:0.
  • В Ла Лиге «Барселона» лидирует с 79 очками после 21 тура и опережает «Реал» на 9 очков.

Еще по теме:
Симеоне оценил выход «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов 1
Смолов – после проигрыша миллиона: «Официально не разбираюсь в футболе» 1
«Барселона» установила антирекорд ЛЧ для испанских клубов
Источник: BBC
Испания. Примера Испания. Примера Барселона Атлетико Флик Ханс-Дитер
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776239192
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА на Ольмо был пенальти, судейский комитет сплавил Барселону ⚽
Ответить
Главные новости
Стало известно, сколько экс-игрок сборной России заработал после нокаута в бою с рэпером
13:10
Кутепов объяснил, почему «Спартак», а не «Зенит», навсегда останется народной командой
12:39
9
Редактор L’Equipe – о Сафонове: «Всегда есть опасение, что он может серьeзно ошибиться»
12:27
6
ФотоРФС обнародовал график сезона-2026/27
12:15
3
ФотоФорвард сборной Франции пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
11:57
1
Ольмо назвал спорные решения судьи матча «Барселона» – «Атлетико»
11:45
2
Кутепов – о росте цен: «Другого и не ожидалось»
11:31
6
«Локомотив» досрочно вернул игрока из аренды
11:17
1
Французский журналист сравнил игры Сафонова против «Ливерпуля» и Никарагуа
11:03
2
Кутепов ответил, завершил ли он карьеру
10:39
4
Все новости
Все новости
Флик – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Все верили, что мы способны отыграться»
10:10
1
ФотоВ Испании вынесли вердикт по неназначенному пенальти за разбитую голову Мбаппе
Вчера, 21:37
5
«Барселона» рассматривает двух защитников из Серии А
Вчера, 19:41
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
Вчера, 16:10
1
В «Реале» недовольны 50-миллионным футболистом
13 апреля
«Реал» избавится от четвертого бомбардира команды в этом сезоне
13 апреля
ФотоМбаппе показал фото разбитого лица
12 апреля
Провокационный пост Ямаля после победы «Барселоны» в каталонском дерби
12 апреля
Ямаль побил рекорд Рауля 29-летней давности
12 апреля
Кроос может вернуться в «Реал»
12 апреля
Флик оценил 9-очковый отрыв «Барселоны» в чемпионской гонке
12 апреля
Примера. «Барселона» крупно победила в дерби «Эспаньол» (4:1), отрыв от «Реала» увеличился до 9 очков
11 апреля
Арбелоа установил тренерский антирекорд «Реала»
11 апреля
1
Резкий комментарий Арбелоа после не назначенного в пользу «Реала» пенальти
11 апреля
ФотоМбаппе разбили лицо в штрафной, но пенальти не поставили
11 апреля
3
Примера. «Реал» дома сыграл вничью с «Жироной» (1:1) и может отстать от «Барсы» на 9 очков
10 апреля
2
В «Барселоне» ответили на вопрос о возвращении Месси
10 апреля
1
Глава Примеры определил, в чем лига превосходит АПЛ
10 апреля
Во Франции оценили возможное назначение Дешама в «Реал»
10 апреля
Игрок «Барселоны» может перейти в «Атлетико»
10 апреля
«Реал» может назначить тренера, выигрывавшего чемпионат мира
10 апреля
1
Капитан «Реала» имеет претензии к Арбелоа
10 апреля
1
Экспресс на матчи 10 апреля: «КАМАЗ» не проиграет, «Реал» разгромит «Жирону», «Бешикташ» и «Антальяспор» обменяются голами
9 апреля
Винисиус угрожал расправой игроку «Мальорки»
7 апреля
2
Карпин назвал игроков, которых ассоциирует с Гарри Поттером и Волан‑де‑Мортом
7 апреля
2
ФотоХабиб встретился с футболистами «Реала»
7 апреля
4
Стало известно, почему Ямаль бунтовал в конце матча с «Атлетико»
6 апреля
5
Винисиус впервые высказался об отказе попрощаться с Алонсо
6 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 