Флик – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Все верили, что мы способны отыграться»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассчитывает выиграть чемпионат Испании после вылета из Лиги чемпионов.

«Наш следующий шаг – победа в Ла Лиге. Мы должны продемонстрировать правильное отношение к делу, свой характер. Мы все разочарованы. Все мечтали выиграть ЛЧ. Конечно, мы можем вынести урок из этого, но у нас также и молодая команда. Мы хотим стать сильнее, и мы станем сильнее в следующем сезоне.

Знаю, все разочарованы, но таков футбол, такова жизнь.

Мне все равно, когда мы выиграем Ла Лигу. Я хочу ее выиграть. Мне все равно, в какой день это произойдет. Мы можем сосредоточиться на чемпионате.

Неприятно, потому что все верили, что мы способны отыграться, но нужно принять этот итог. Мы вернемся», – сказал Флик.