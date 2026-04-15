Флик – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Все верили, что мы способны отыграться»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассчитывает выиграть чемпионат Испании после вылета из Лиги чемпионов.
«Наш следующий шаг – победа в Ла Лиге. Мы должны продемонстрировать правильное отношение к делу, свой характер. Мы все разочарованы. Все мечтали выиграть ЛЧ. Конечно, мы можем вынести урок из этого, но у нас также и молодая команда. Мы хотим стать сильнее, и мы станем сильнее в следующем сезоне.
Знаю, все разочарованы, но таков футбол, такова жизнь.
Мне все равно, когда мы выиграем Ла Лигу. Я хочу ее выиграть. Мне все равно, в какой день это произойдет. Мы можем сосредоточиться на чемпионате.
Неприятно, потому что все верили, что мы способны отыграться, но нужно принять этот итог. Мы вернемся», – сказал Флик.
- 14 апреля каталонцы в ответном матче 1/4 финала в гостях победили «Атлетико» со счетом 2:1. В первой игре команда из Мадрида взяла верх со счетом 2:0.
- В Ла Лиге «Барселона» лидирует с 79 очками после 21 тура и опережает «Реал» на 9 очков.
Источник: BBC