Лига чемпионов. «Барселона» победила «Атлетико» (2:1), но вылетела

«Атлетико» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов-2025/26.
Мадридцы дома уступили 1:2, но выиграли со счетом 3:2 по сумме двух встреч.
«Барса» вела в два мяча уже к середине первого тайма – отличились Ламин Ямаль и Ферран Торрес.
«Атлетико» отыграл один гол на 31-й минуте – забил Адемола Лукман.
На 80-й минуте каталонцы остались вдесятером – судья удалил Эрика Гарсию за фол последней надежды.
«Атлетико» в полуфинале ЛЧ сыграет с «Арсеналом» или «Спортингом».
Лига чемпионов. 1/4 финала
Атлетико - Барселона - 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 - Л. Ямаль, 4; 0:2 - Ф. Торрес, 24; 1:2 - А. Лукман, 31.
Удаления: нет - Э. Гарсия, 80.
Источник: «Бомбардир»