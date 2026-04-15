  Лига чемпионов. «Барселона» победила «Атлетико» (2:1), но вылетела

Лига чемпионов. «Барселона» победила «Атлетико» (2:1), но вылетела

Сегодня, 00:01
12

«Атлетико» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов-2025/26.

Мадридцы дома уступили 1:2, но выиграли со счетом 3:2 по сумме двух встреч.

«Барса» вела в два мяча уже к середине первого тайма – отличились Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

«Атлетико» отыграл один гол на 31-й минуте – забил Адемола Лукман.

На 80-й минуте каталонцы остались вдесятером – судья удалил Эрика Гарсию за фол последней надежды.

«Атлетико» в полуфинале ЛЧ сыграет с «Арсеналом» или «Спортингом».

Лига чемпионов. 1/4 финала
Атлетико - Барселона - 1:2 (1:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Л. Ямаль, 4; 0:2 - Ф. Торрес, 24; 1:2 - А. Лукман, 31.
Удаления: нет - Э. Гарсия, 80.
Таблица турнира Календарь турнира

«Барселона» выставила исторический состав на матч с «Атлетико» в 1/4 ЛЧ
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
«Барселона» рассматривает двух защитников из Серии А
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Атлетико
Комментарии (12)
рылы
1776200620
смолова видел кто? где он сейчас?
FWSPM
1776200668
драма
Urtíca
1776200692
Атлетико красавы.
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776200703
РФСПРФ ГРФ на Ольмо пенальти был, но судейский комитет решил Барсу сплавлять; вар бесполезен: голкипер Барсы взял мяч вне штрафной, но игру не остановили ⚽
Snek
1776201554
Барса играла хорошо и даже лучше Атлетико в обоих матчах, но хз когда в Барсе поймут, что играть хорошо, не значит выигрывать. В игре главное результат и голы, а не длинные и мощные комбинации. Что толку со всех телодвижений Барсы, если никто их не может конвертировать в голы?
