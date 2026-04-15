Лига чемпионов. «Барселона» победила «Атлетико» (2:1), но вылетела

«Атлетико» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов-2025/26.

Мадридцы дома уступили 1:2, но выиграли со счетом 3:2 по сумме двух встреч.

«Барса» вела в два мяча уже к середине первого тайма – отличились Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

«Атлетико» отыграл один гол на 31-й минуте – забил Адемола Лукман.

На 80-й минуте каталонцы остались вдесятером – судья удалил Эрика Гарсию за фол последней надежды.

«Атлетико» в полуфинале ЛЧ сыграет с «Арсеналом» или «Спортингом».