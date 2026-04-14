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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 14 апреля 2026
Атлетико
14.04.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Барселона
31'
А. Лукман
4'
Л. Ямаль
24'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Барселона
Завершен
90'
Замена
Руни Барджи
️️️️➡️️
Дани Ольмо
90'
Замена
Рональд Араухо
️️️️➡️️
Жоау Канселу
90'
+8'
Замена
Джонни Кардозо
️️️️➡️️
Коке
89'
81'
Замена
Френки де Йонг
️️️️➡️️
Гави
80'
Красная карточка
Эрик Гарсия
80'
Красная карточка
Эрик Гарсия
Замена
Александр Серлот
️️️️➡️️
Антуан Гризманн
76'
71'
Желтая карточка
Гави
68'
Замена
Маркус Рэшфорд
️️️️➡️️
Фермин Лопес
68'
Замена
Роберт Левандовски
️️️️➡️️
Ферран Торрес
Замена
Николас Гонсалес
️️️️➡️️
Адемола Лукман
66'
Замена
Алекс Баэна
️️️️➡️️
Джулиано Симеоне
66'
45'
+4'
ГОЛ! 1:2!
Адемола Лукман
Пас отдал
Маркос Льоренте
31'
26'
Травма
Фермин Лопес
24'
ГОЛ! 0:2!
Ферран Торрес
Пас отдал
Дани Ольмо
4'
ГОЛ! 0:1!
Ламин Ямаль
Пас отдал
Ферран Торрес
Показать весь матч
Live: Атлетико - Барселона
Поле
Текстовая версия
90+7'
Момент не реализован! Рональд Араухо (Барселона). Длинный пас отдал Руни Барджи.
90+5'
Ламин Ямаль (Барселона) заработал штрафной в атаке.
90+5'
Правила нарушил Науэль Молина (Атлетико).
90+2'
Роберт Левандовски (Барселона) пробил головой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Длинный пас делал Педри.
90+1'
Руни Барджи (Барселона) заработал штрафной на правом фланге.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 8.
89'
Замена у команды Барселона. Дани Ольмо ушел, Руни Барджи вышел.
89'
Замена у команды Атлетико. Коке ушел, Джонни Кардозо вышел.
89'
Замена у команды Барселона. Жоау Канселу ушел, Рональд Араухо вышел.
88'
Науэль Молина (Атлетико) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Жоан Гарсия (Барселона). Пас отдал Александр Серлот.
87'
Пауза в матче. Проблемы у команды Барселона.
86'
Момент не реализован! Nico Gonzalez (Атлетико). Пас отдал Александр Серлот.
82'
Жоау Канселу отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
81'
Замена у команды Барселона. Гави ушел, Френки де Йонг вышел.
81'
Хулиан Альварес (Атлетико) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Жоан Гарсия (Барселона).
79'
Эрик Гарсия (Барселона) получил красную карточку.
79'
Решение ВАР. Эрик Гарсия (Барселона) получает красную карточку.
80'
Александр Серлот (Атлетико) заработал штрафной в атаке.
77'
Александр Серлот (Атлетико) заработал штрафной в атаке.
76'
Замена у команды Атлетико. Антуан Гризманн ушел, Александр Серлот вышел.
76'
Жоау Канселу (Барселона) заработал штрафной в атаке.
76'
Правила нарушил Nico Gonzalez (Атлетико).
75'
Момент не реализован! Робен Ле Норман (Атлетико). Пас отдал Антуан Гризманн.
74'
Антуан Гризманн (Атлетико) заработал штрафной на правом фланге.
74'
Антуан Гризманн (Атлетико) заработал штрафной на правом фланге.
74'
Маркос Льоренте (Атлетико) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Жоан Гарсия (Барселона).
74'
Робен Ле Норман (Атлетико) пробил правой ногой по воротам, вратарь справился. Пас отдал Nico Gonzalez.
70'
Пауза в матче. Травму получил Маттео Руджери (Атлетико).
69'
Гави (Барселона) получил желтую карточку за фол.
69'
Правила нарушил Гави (Барселона).
69'
Маттео Руджери (Атлетико) заработал штрафной на левом фланге.
68'
Момент не реализован! Маркос Льоренте (Атлетико). Проникающий пас делал Антуан Гризманн.
68'
Замена у команды Барселона. Фермин Лопес ушел, Маркус Рэшфорд вышел.
68'
Замена у команды Барселона. Ферран Торрес ушел, Роберт Левандовски вышел.
68'
Момент не реализован! Алекс Баэна (Атлетико). Пас отдал Хулиан Альварес.
66'
Замена у команды Атлетико. Адемола Лукман ушел, Nico Gonzalez вышел.
66'
Замена у команды Атлетико. Джулиано Симеоне ушел, Алекс Баэна вышел.
65'
Момент не реализован! Дани Ольмо (Барселона).
63'
Правила нарушил Адемола Лукман (Атлетико).
63'
Правила нарушил Адемола Лукман (Атлетико).
62'
Коке отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
61'
Удар заблокирован. Бил Дани Ольмо (Барселона). Ассистент - Гави.
57'
Решение ВАР. Нет гола!
55'
Ферран Торрес (Барселона) в офсайде.
55'
Отмена гола после ВАР. Ферран Торрес (Барселона)
55'
Удар заблокирован. Бил Гави (Барселона). Ассистент - Дани Ольмо.
55'
Ферран Торрес (Барселона) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Ламин Ямаль.
53'
Момент не реализован! Адемола Лукман (Атлетико). Пас после быстрого прохода сделал Хулиан Альварес.
49'
Пауза в матче. Травму получил Эрик Гарсия (Барселона).
48'
Коке (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Коке (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Удар заблокирован. Бил Ламин Ямаль (Барселона). Ассистент - Педри.
45'
2-й тайм стартовал.
45+6'
1-й тайм окончен. Счет 1:2.
45+6'
Момент не реализован! Ферран Торрес (Барселона).
45+4'
Правила нарушил Маркос Льоренте (Атлетико).
45+4'
Ферран Торрес (Барселона) заработал штрафной в атаке.
45+2'
Удар заблокирован. Бил Адемола Лукман (Атлетико).
45'
Сколько минут добавил судья? 4.
45'
Дани Ольмо (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Правила нарушил Коке (Атлетико).
44'
Джулиано Симеоне отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
43'
Правила нарушил Джулиано Симеоне (Атлетико).
43'
Жоау Канселу (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
43'
Адемола Лукман (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
43'
Правила нарушил Дани Ольмо (Барселона).
41'
Ферран Торрес (Барселона) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Проникающий пас делал Ламин Ямаль.
38'
Удар заблокирован. Бил Антуан Гризманн (Атлетико). Ассистент - Адемола Лукман.
34'
Педри (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Правила нарушил Хулиан Альварес (Атлетико).
34'
Правила нарушил Фермин Лопес (Барселона).
34'
Робен Ле Норман (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
31'
Гол! 1:2! Забил Адемола Лукман (Атлетико). Ассистент - Маркос Льоренте.
29'
Пауза окончена. Матч продолжается.
25'
Пауза в матче. Травму получил Фермин Лопес (Барселона).
25'
Фермин Лопес (Барселона) пробил головой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Длинный пас делал Ламин Ямаль.
24'
Гол! 0:2! Забил Ферран Торрес (Барселона). Проникающий пас сделал Дани Ольмо.
23'
Правила нарушил Робен Ле Норман (Атлетико).
23'
Ферран Торрес (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
22'
Момент не реализован! Антуан Гризманн (Атлетико). Пас отдал Адемола Лукман.
12'
Правила нарушил Эрик Гарсия (Барселона).
12'
Маркос Льоренте (Атлетико) заработал штрафной в атаке.
10'
Гави отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
10'
Удар заблокирован. Бил Коке (Атлетико).
9'
Дани Ольмо (Барселона) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Проникающий пас делал Ламин Ямаль.
8'
Момент не реализован! Адемола Лукман (Атлетико). Пас отдал Хулиан Альварес.
6'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Правила нарушил Жоау Канселу (Барселона).
4'
Гол! 0:1! Забил Ламин Ямаль (Барселона). Проникающий пас сделал Ферран Торрес.
2'
Правила нарушил Маттео Руджери (Атлетико).
2'
Ламин Ямаль (Барселона) заработал штрафной на правом фланге.
1'
Хуан Муссо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
1'
Ламин Ямаль (Барселона) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Хуан Муссо (Атлетико). Пас отдал Ферран Торрес.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
9
Гави
ЦП
20
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-2-1-3
1
Муссо
3
Руджери
24
Ле Норман
15
Лангле
26
Молина
5
Льоренте
6
Коке
17
Симеоне
7
Гризманн
22
Лукман
19
Альварес
4-3-3
13
Гарсия
20
Канселу
5
Кунде
24
Гарсия
18
Мартин
9
Гави
20
Педри
16
Лопес
19
Ямаль
10
Ольмо
7
Торрес
6
Коке
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Коке
17
Симеоне
15
Баэна
15
Баэна
17
Симеоне
22
Лукман
23
Гонсалес
23
Гонсалес
22
Лукман
7
Гризманн
7
Серлот
7
Серлот
7
Гризманн
20
Канселу
4
Араухо
4
Араухо
20
Канселу
9
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
9
Гави
16
Лопес
14
Рэшфорд
14
Рэшфорд
16
Лопес
10
Ольмо
19
Барджи
19
Барджи
10
Ольмо
7
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
7
Торрес
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Ян Облак
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
21
Обед Варгас
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
Точно не сыграют
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Давид Ганцко
ЦЗ
Марк Пубиль
ПЗ
Пабло Барриос
ЦП
Барселона
Точно не сыграют
Марк Берналь
ОП
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Пау Кубарси
ЦЗ
Рафинья
ПВ
Статистика матча Атлетико - Барселона
1
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
8
Офсайды
1
1
Количество передач
282
699
Сейвы
7
4
Точность передач %
71
89
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.77
2.22
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Посещаемость:
69268
Где смотреть матч:
Okko
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