Смолов – после проигрыша миллиона: «Официально не разбираюсь в футболе»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов после игр 1/4 финала с «Атлетико».

Перед ответной игрой стало известно, что Смолов поставил 1 миллион рублей на проход каталонцев дальше.

«Жизнь – боль. Официально не разбираюсь в футболе. Собственно, у меня был выбор между «сухарем» Моти на «Энфилде» и проходом «Барсы». Все мимо. Соответствует мне. Все те разбирающиеся, которые мне писали, дай бог вам здоровья, от души.

Что хотел сказать… Хотя бы статистика нарушилась. Получается «Атлетико» впервые в плей-офф проиграл в Лиге чемпионов.

Араухо в конце… Ну, я думаю, в дополнительное время «Атлетико» все равно бы дальше прошел. Но ему даже прыгать не надо было. Это центральный защитник в команде, который наравне с центральным нападающими лучше всех играет головой в команде. Ты можешь не забить, но он даже в створ не попал.

Получается, с «Интером» полуфинал Араухо, сейчас потенциальный полуфинал Араухо, ну а по Эрику Гарсии мне все было понятно изначально», – сказал Смолов.