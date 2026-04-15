Смолов – после проигрыша миллиона: «Официально не разбираюсь в футболе»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов после игр 1/4 финала с «Атлетико».
Перед ответной игрой стало известно, что Смолов поставил 1 миллион рублей на проход каталонцев дальше.
«Жизнь – боль. Официально не разбираюсь в футболе. Собственно, у меня был выбор между «сухарем» Моти на «Энфилде» и проходом «Барсы». Все мимо. Соответствует мне. Все те разбирающиеся, которые мне писали, дай бог вам здоровья, от души.
Что хотел сказать… Хотя бы статистика нарушилась. Получается «Атлетико» впервые в плей-офф проиграл в Лиге чемпионов.
Араухо в конце… Ну, я думаю, в дополнительное время «Атлетико» все равно бы дальше прошел. Но ему даже прыгать не надо было. Это центральный защитник в команде, который наравне с центральным нападающими лучше всех играет головой в команде. Ты можешь не забить, но он даже в створ не попал.
Получается, с «Интером» полуфинал Араухо, сейчас потенциальный полуфинал Араухо, ну а по Эрику Гарсии мне все было понятно изначально», – сказал Смолов.
- «Барселона» победила «Атлетико» 14 апреля со счетом 2:1 в ответной игре, но в первой уступила 0:2.
- Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в другом ответном четвертьфинале с «Ливерпулем» в гостях сыграл на ноль, а его команда победила 2:0. Но Смолов ранее не стал делать такую ставку на россиянина.