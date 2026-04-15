Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов – после проигрыша миллиона: «Официально не разбираюсь в футболе»

Смолов – после проигрыша миллиона: «Официально не разбираюсь в футболе»

Сегодня, 08:46
6

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов после игр 1/4 финала с «Атлетико».

Перед ответной игрой стало известно, что Смолов поставил 1 миллион рублей на проход каталонцев дальше.

«Жизнь – боль. Официально не разбираюсь в футболе. Собственно, у меня был выбор между «сухарем» Моти на «Энфилде» и проходом «Барсы». Все мимо. Соответствует мне. Все те разбирающиеся, которые мне писали, дай бог вам здоровья, от души.

Что хотел сказать… Хотя бы статистика нарушилась. Получается «Атлетико» впервые в плей-офф проиграл в Лиге чемпионов.

Араухо в конце… Ну, я думаю, в дополнительное время «Атлетико» все равно бы дальше прошел. Но ему даже прыгать не надо было. Это центральный защитник в команде, который наравне с центральным нападающими лучше всех играет головой в команде. Ты можешь не забить, но он даже в створ не попал.

Получается, с «Интером» полуфинал Араухо, сейчас потенциальный полуфинал Араухо, ну а по Эрику Гарсии мне все было понятно изначально», – сказал Смолов.

  • «Барселона» победила «Атлетико» 14 апреля со счетом 2:1 в ответной игре, но в первой уступила 0:2.
  • Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в другом ответном четвертьфинале с «Ливерпулем» в гостях сыграл на ноль, а его команда победила 2:0. Но Смолов ранее не стал делать такую ставку на россиянина.

Лига чемпионов ПСЖ Барселона Атлетико Смолов Федор Сафонов Матвей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1776234324
не только в футболе не разбераешься, но и в жизни тоже
Ответить
Romeo 123
1776238335
И пенальти бить не умеешь
Ответить
Красногвардейчик
1776239824
Чего для него миллион?!!! это как для нас, пачку сигарет потерять
Ответить
...уефан
1776240523
...хорошо, что Смолов отминусовался. Плохо, что Барса мимо кассы...
Ответить
DeStar
1776241074
Почему "все мимо" если сафонов не пропустил?)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 