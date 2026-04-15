  • Ольмо назвал спорные решения судьи матча «Барселона» – «Атлетико»

Ольмо назвал спорные решения судьи матча «Барселона» – «Атлетико»

Сегодня, 11:45
2

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо посетовал на спорные решения рефери в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1).

В первой игре каталонцы уступили 0:2 и вылетели из турнира по итогам двух встреч.

«Мы недовольны, хотели пройти дальше. Мы знали, что должны сделать больше, что нам ничего не отдадут просто так, а скорее даже отберут. Что ж, это опыт – на ближайшие годы. Мы очень молодая команда, и мы будем продолжать.

«Атлетико» играет хорошо и знает, как навредить нам своим прессингом, на который мы, возможно, отреагировали слишком поздно.

Были спорные моменты – как пенальти, как удаление Эрика Гарсии [за фол последней надежды], Кунде был рядом [с Александром Серлотом].

Второй год подряд мы вылетаем схожим образом. Идея ясна – это успешный проект, и мы это доказали», – сказал Ольмо.

Игрок «Барселоны» раскритиковал судейство в матче с «Атлетико»: «Это ограбление» 4
Флик – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Все верили, что мы способны отыграться» 1
Симеоне оценил выход «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов 4
Источник: Sport.es
Project Бабангида
1776244602
да хера вы все разнылись? Атлетико это медоед в футбольной эко системе. просто ещё на одного леопарда с разорванной сине-гранатовой задницей в саванне стало больше
Главные новости
Стало известно, сколько экс-игрок сборной России заработал после нокаута в бою с рэпером
13:10
Кутепов объяснил, почему «Спартак», а не «Зенит», навсегда останется народной командой
12:39
9
Редактор L’Equipe – о Сафонове: «Всегда есть опасение, что он может серьeзно ошибиться»
12:27
6
ФотоРФС обнародовал график сезона-2026/27
12:15
3
ФотоФорвард сборной Франции пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
11:57
1
Ольмо назвал спорные решения судьи матча «Барселона» – «Атлетико»
11:45
2
Кутепов – о росте цен: «Другого и не ожидалось»
11:31
6
«Локомотив» досрочно вернул игрока из аренды
11:17
1
Французский журналист сравнил игры Сафонова против «Ливерпуля» и Никарагуа
11:03
2
Кутепов ответил, завершил ли он карьеру
10:39
4
Все новости
Все новости
Слот высказался об отмене пенальти в ворота «ПСЖ»
12:59
Фото«Атлетико» потроллил «Барселону» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов
12:48
Ольмо назвал спорные решения судьи матча «Барселона» – «Атлетико»
11:45
2
Французский журналист сравнил игры Сафонова против «Ливерпуля» и Никарагуа
11:03
2
Энрике оценил выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов
10:49
Игрок «Барселоны» раскритиковал судейство в матче с «Атлетико»: «Это ограбление»
10:27
4
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» от «ПСЖ»
09:42
1
Симеоне оценил выход «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов
09:11
5
Смолов – после проигрыша миллиона: «Официально не разбираюсь в футболе»
08:46
6
Сафонов получил лучшую оценку от L’Equipe для игроков «ПСЖ»
08:31
3
Сафонов опубликовал один эмодзи после победы над «Ливерпулем» на «Энфилде»
01:43
4
«Барселона» установила антирекорд ЛЧ для испанских клубов
01:30
Ямаль обновил еще два рекорда Лиги чемпионов
01:19
6
Сафонов тремя словами описал выход «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ
00:58
2
Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
00:44
1
«ПСЖ» установил рекорд ЛЧ для французских клубов
00:37
Генич высказался о судействе в матче «Атлетико» – «Барселона»
00:30
1
Сафонов установил рекорд для российских вратарей
00:17
9
Смолов проиграл миллион рублей
00:10
19
Лига чемпионов. «Барселона» победила «Атлетико» (2:1), но вылетела
00:01
14
Лига чемпионов. «ПСЖ» снова обыграл «Ливерпуль» (2:0) и вышел в полуфинал
00:00
3
«Барселона» выставила исторический состав на матч с «Атлетико» в 1/4 ЛЧ
Вчера, 22:54
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Вчера, 22:22
Смолов оценил шансы Сафонова не пропустить на «Энфилде»
Вчера, 20:44
2
Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов
Вчера, 18:19
36
Защитник «Реала» не сыграет с «Баварией»: известна причина
Вчера, 14:42
Где смотреть матч «Арсенал» – «Спортинг»: во сколько прямая трансляция: 15 апреля 2026
Вчера, 09:25
Где смотреть матч «Бавария» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 15 апреля 2026
Вчера, 09:22
Все новости
