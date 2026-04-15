Лига чемпионов. «ПСЖ» снова обыграл «Ливерпуль» (2:0) и вышел в полуфинал

«ПСЖ» стал полуфиналистом Лиги чемпионов-2025/26.
Парижане в обоих матчах 1/4 финала были сильнее «Ливерпуля».
После домашней победы 2:0 они выиграли на «Энфилде» с аналогичным счетом.
Оба гола забил Усман Дембеле. Ему ассистировали Хвича Кварацхелия и Брэдли Барколя.
Российский вратарь Матвей Сафонов провел весь матч и снова не пропустил.
В 1/2 финала ЛЧ соперником «ПСЖ» будет «Реал» или «Бавария».
Лига чемпионов. 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 - У. Дембеле, 73; 0:2 - У. Дембеле, 90+1.
Источник: «Бомбардир»