Лига чемпионов. «ПСЖ» снова обыграл «Ливерпуль» (2:0) и вышел в полуфинал

«ПСЖ» стал полуфиналистом Лиги чемпионов-2025/26.

Парижане в обоих матчах 1/4 финала были сильнее «Ливерпуля».

После домашней победы 2:0 они выиграли на «Энфилде» с аналогичным счетом.

Оба гола забил Усман Дембеле. Ему ассистировали Хвича Кварацхелия и Брэдли Барколя.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел весь матч и снова не пропустил.

В 1/2 финала ЛЧ соперником «ПСЖ» будет «Реал» или «Бавария».