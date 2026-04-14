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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - ПСЖ
Ливерпуль - ПСЖ: обзор матча 14 апреля 2026
Ливерпуль
14.04.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
ПСЖ
73'
У. Дембеле
90+1'
У. Дембеле
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - ПСЖ
Завершен
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Усман Дембеле
Пас отдал
Брэдли Барколя
90'
+6'
Желтая карточка
Ибраима Конате
85'
82'
Замена
Лукас Бералдо
️️️️➡️️
Варрен Заир-Эмери
Замена
Кертис Джонс
️️️️➡️️
Алексис Мак Аллистер
74'
73'
ГОЛ! 0:1!
Усман Дембеле
Пас отдал
Хвича Кварацхелия
Замена
Рио Нгумоха
️️️️➡️️
Джо Гомес
67'
Пенальти отменен
Алексис Мак Аллистер
66'
52'
Замена
Брэдли Барколя
️️️️➡️️
Десир Дуэ
51'
Травма
Десир Дуэ
Замена
Коди Гакпо
️️️️➡️️
Александер Исак
46'
Замена
Джо Гомес
️️️️➡️️
Жереми Фримпонг
46'
Желтая карточка
Алексис Мак Аллистер
45'
+1
45'
+4'
39'
Замена
Люка Эрнандес
️️️️➡️️
Нуну Мендеш
37'
Травма
Нуну Мендеш
Замена
Мохамед Салах
️️️️➡️️
Уго Экитике
30'
Травма
Уго Экитике
30'
Показать весь матч
Live: Ливерпуль - ПСЖ
Поле
Текстовая версия
90+5'
Удар заблокирован. Бил Хвича Кварацхелия (ПСЖ). Ассистент - Витинья.
90+3'
Момент не реализован! Флориан Вирц (Ливерпуль). Пас отдал Рио Нгумоха.
90+1'
Гол! 0:2! Забил Усман Дембеле (ПСЖ). Ассистент - Брэдли Барколя.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 6.
90'
Момент не реализован! Ибраима Конате (Ливерпуль). Навешивал Флориан Вирц с углового.
89'
Beraldo отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
89'
Удар заблокирован. Бил Рио Нгумоха (Ливерпуль). Ассистент - Мохамед Салах.
87'
Милош Керкез (Ливерпуль) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Мохамед Салах.
85'
Ибраима Конате (Ливерпуль) получил желтую карточку.
84'
Правила нарушил Ибраима Конате (Ливерпуль).
84'
Хвича Кварацхелия (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Замена у команды ПСЖ. Варрен Заир-Эмери ушел, Beraldo вышел.
81'
Удар заблокирован. Бил Усман Дембеле (ПСЖ). Ассистент - Ашраф Хакими.
80'
Момент не реализован! Райан Гравенберх (Ливерпуль). Пас отдал Рио Нгумоха.
78'
Люка Эрнандес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
76'
Правила нарушил Брэдли Барколя (ПСЖ).
76'
Правила нарушил Брэдли Барколя (ПСЖ).
74'
Мохамед Салах (Ливерпуль) в офсайде.
74'
Замена у команды Ливерпуль. Алексис Мак Аллистер ушел, Кертис Джонс вышел.
72'
Гол! 0:1! Забил Усман Дембеле (ПСЖ). Ассистент - Хвича Кварацхелия.
72'
Удар заблокирован. Бил Рио Нгумоха (Ливерпуль). Ассистент - Милош Керкез.
71'
Рио Нгумоха (Ливерпуль) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Милош Керкез.
71'
Удар заблокирован. Бил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
70'
Удар заблокирован. Бил Мохамед Салах (Ливерпуль). Ассистент - Флориан Вирц.
68'
Момент не реализован! Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль). Навешивал Доминик Собослаи с углового.
68'
Ашраф Хакими отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
67'
Замена у команды Ливерпуль. Джо Гомес ушел, Рио Нгумоха вышел.
67'
Правила нарушил Коди Гакпо (Ливерпуль).
67'
Правила нарушил Коди Гакпо (Ливерпуль).
65'
Решение ВАР. Нет пенальти для команды .
64'
Удар заблокирован. Бил Доминик Собослаи (Ливерпуль). Ассистент - Флориан Вирц.
64'
Удар заблокирован. Бил Джо Гомес (Ливерпуль). Ассистент - Райан Гравенберх.
63'
Райан Гравенберх (Ливерпуль) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Милош Керкез.
62'
Коди Гакпо (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Правила нарушил Маркиньос (ПСЖ).
58'
Усман Дембеле (ПСЖ) в офсайде.
57'
Момент не реализован! Милош Керкез (Ливерпуль). Проникающий пас делал Мохамед Салах.
56'
Правила нарушил Витинья (ПСЖ).
56'
Флориан Вирц (Ливерпуль) заработал штрафной на левом фланге.
55'
Момент не реализован! Райан Гравенберх (Ливерпуль). Пас отдал Доминик Собослаи.
53'
Усман Дембеле отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
52'
Замена у команды ПСЖ. Десир Дуэ ушел, Брэдли Барколя вышел.
51'
Пауза в матче. Травму получил Десир Дуэ (ПСЖ).
49'
Момент не реализован! Джо Гомес (Ливерпуль). Навешивал Мохамед Салах с углового.
49'
Matvey Safonov отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
49'
Коди Гакпо (Ливерпуль) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Флориан Вирц.
46'
Коди Гакпо (Ливерпуль) в офсайде.
45'
Замена у команды Ливерпуль. Александер Исак ушел, Коди Гакпо вышел.
45'
Замена у команды Ливерпуль. Жереми Фримпонг ушел, Джо Гомес вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+5'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+3'
Доминик Собослаи (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
45+3'
Доминик Собослаи (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Варрен Заир-Эмери (ПСЖ) в офсайде.
45+1'
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) получил желтую карточку за фол.
45+1'
Жоау Невеш (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
45+1'
Правила нарушил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
45+1'
Сколько минут добавил судья? 4.
45'
Десир Дуэ (ПСЖ) в офсайде.
44'
Момент не реализован! Усман Дембеле (ПСЖ).
42'
Витинья (ПСЖ) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Георгий Мамардашвили (Ливерпуль). Пас отдал Усман Дембеле.
40'
Хвича Кварацхелия отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
38'
Замена у команды ПСЖ. Нуну Мендеш ушел, Люка Эрнандес вышел.
36'
Удар заблокирован. Бил Хвича Кварацхелия (ПСЖ). Ассистент - Усман Дембеле.
34'
Правила нарушил Жереми Фримпонг (Ливерпуль).
34'
Хвича Кварацхелия (ПСЖ) заработал штрафной на левом фланге.
32'
Момент не реализован! Милош Керкез (Ливерпуль).
31'
Маркиньос отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
31'
Удар заблокирован. Бил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
31'
Замена у команды Ливерпуль. Уго Экитике ушел, Мохамед Салах вышел.
30'
Пауза окончена. Матч продолжается.
28'
Пауза в матче. Травму получил Уго Экитике (Ливерпуль).
27'
Милош Керкез (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Милош Керкез (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Правила нарушил Жоау Невеш (ПСЖ).
25'
Жереми Фримпонг (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
23'
Правила нарушил Десир Дуэ (ПСЖ).
23'
Милош Керкез (Ливерпуль) заработал штрафной в атаке.
22'
Александер Исак (Ливерпуль) в офсайде.
20'
Ашраф Хакими (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Правила нарушил Флориан Вирц (Ливерпуль).
19'
Правила нарушил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
19'
Хвича Кварацхелия (ПСЖ) заработал штрафной в атаке.
17'
Момент не реализован! Усман Дембеле (ПСЖ). Пас отдал Жоау Невеш.
16'
Момент не реализован! Райан Гравенберх (Ливерпуль). Пас отдал Вирджил ван Дейк.
15'
Правила нарушил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
15'
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) заработал штрафной в атаке.
13'
Правила нарушил Варрен Заир-Эмери (ПСЖ).
13'
Ибраима Конате (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Усман Дембеле (ПСЖ) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Георгий Мамардашвили (Ливерпуль).
7'
Александер Исак (Ливерпуль) пробил головой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Длинный пас делал Доминик Собослаи.
6'
Жоау Невеш отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
3'
Хвича Кварацхелия (ПСЖ) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Георгий Мамардашвили (Ливерпуль). Пас отдал Десир Дуэ.
3'
Удар заблокирован. Бил Витинья (ПСЖ).
3'
Ибраима Конате отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСЖ.
3'
Удар заблокирован. Бил Варрен Заир-Эмери (ПСЖ). Ассистент - Хвича Кварацхелия.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
17
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
20
Десир Дуэ
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
11
Коди Гакпо
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-2-3-1
25
Мамардашвили
6
Керкез
5
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
20
Мак Аллистер
8
Гравенберх
8
Собослаи
17
Вирц
22
Экитике
9
Исак
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
4
Маркиньос
6
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Дембеле
20
Дуэ
7
Кварацхелия
15
Невеш
30
Фримпонг
2
Гомес
2
Гомес
30
Фримпонг
20
Мак Аллистер
17
Джонс
17
Джонс
20
Мак Аллистер
9
Исак
11
Гакпо
11
Гакпо
9
Исак
Гомес
73
Нгумоха
73
Нгумоха
Гомес
22
Экитике
10
Салах
10
Салах
22
Экитике
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
4
Бералдо
4
Бералдо
33
Заир-Эмери
20
Дуэ
12
Барколя
12
Барколя
20
Дуэ
Остались в запасе
Ливерпуль
ПСЖ
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
74
Kornel Misciur
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Луис Энрике
Ливерпуль
Точно не сыграют
Алиссон
ВР
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Харви Дэвис
ВР
Ватару Эндо
ОП
Джованни Леони
ЦЗ
Рис Уильямс
ЦЗ
ПСЖ
Точно не сыграют
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Статистика матча Ливерпуль - ПСЖ
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
10
Офсайды
4
4
Количество передач
451
418
Сейвы
3
6
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.25
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Энфилд Роуд
Посещаемость:
59627
Где смотреть матч:
Okko
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Ливерпуль
1 : 1
24.05.2026
Брентфорд
Франция. Лига 1, 34 тур
Париж
2 : 1
17.05.2026
ПСЖ
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
4 : 2
15.05.2026
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Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
1 : 1
24.05.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
4 : 2
15.05.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
1 : 1
09.05.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.05.2026
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Англия. Премьер-лига, 34 тур
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25.04.2026
Кристал Пэлас
Лига чемпионов, Финал
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1 : 1
30.05.2026
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Франция. Лига 1, 34 тур
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