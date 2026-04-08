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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Ливерпуль
ПСЖ - Ливерпуль: обзор матча 08 апреля 2026
ПСЖ
08.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Ливерпуль
11'
Д. Дуэ
65'
Х. Кварацхелия
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Ливерпуль
Завершен
90'
+1
Замена
Трей Ньони
️️️️➡️️
Жереми Фримпонг
90'
+3'
Замена
Люка Эрнандес
️️️️➡️️
Усман Дембеле
88'
79'
Замена
Кертис Джонс
️️️️➡️️
Доминик Собослаи
79'
Замена
Александер Исак
️️️️➡️️
Уго Экитике
78'
Замена
Коди Гакпо
️️️️➡️️
Флориан Вирц
78'
Замена
Эндрю Робертсон
️️️️➡️️
Милош Керкез
Замена
Ли Кан Ин
️️️️➡️️
Десир Дуэ
77'
72'
Пенальти отменен
Ибраима Конате
ГОЛ! 2:0!
Хвича Кварацхелия
Пас отдал
Жоау Невеш
65'
45'
+1'
32'
Желтая карточка
Алексис Мак Аллистер
29'
Желтая карточка
Джо Гомес
ГОЛ! 1:0!
Десир Дуэ
Пас отдал
Усман Дембеле
11'
Показать весь матч
Live: ПСЖ - Ливерпуль
Поле
Текстовая версия
90+2'
Витинья (ПСЖ) сыграл рукой.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 3.
90+1'
Замена у команды Ливерпуль. Жереми Фримпонг ушел, Трей Ньони вышел.
89'
Удар заблокирован. Бил Ашраф Хакими (ПСЖ). Ассистент - Ли Кан Ин.
89'
Удар заблокирован. Бил Хвича Кварацхелия (ПСЖ). Ассистент - Нуну Мендеш.
88'
Замена у команды ПСЖ. Усман Дембеле ушел, Люка Эрнандес вышел.
87'
Усман Дембеле (ПСЖ) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу! Пас сделал Ли Кан Ин.
85'
Райан Гравенберх (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Райан Гравенберх (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Момент не реализован! Хвича Кварацхелия (ПСЖ). Навешивал Ли Кан Ин с углового.
82'
Andy Robertson отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСЖ.
82'
Ашраф Хакими (ПСЖ) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Георгий Мамардашвили (Ливерпуль). Пас отдал Усман Дембеле.
78'
Замена у команды Ливерпуль. Уго Экитике ушел, Коди Гакпо вышел.
78'
Замена у команды Ливерпуль. Доминик Собослаи ушел, Кертис Джонс вышел.
79'
Замена у команды Ливерпуль. Флориан Вирц ушел, Александер Исак вышел.
79'
Замена у команды Ливерпуль. Милош Керкез ушел, Andy Robertson вышел.
78'
Замена у команды ПСЖ. Десир Дуэ ушел, Ли Кан Ин вышел.
76'
Удар заблокирован. Бил Хвича Кварацхелия (ПСЖ). Ассистент - Усман Дембеле.
76'
Удар заблокирован. Бил Десир Дуэ (ПСЖ). Ассистент - Усман Дембеле.
71'
Решение ВАР. Нет пенальти для команды .
73'
Удар заблокирован. Бил Флориан Вирц (Ливерпуль). Ассистент - Милош Керкез.
71'
Решение ВАР. Нет пенальти для команды .
65'
Гол! 2:0! Забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ). Проникающий пас сделал Жоау Невеш.
60'
Витинья (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Витинья (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Удар заблокирован. Бил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль). Ассистент - Флориан Вирц.
57'
Правила нарушил Жереми Фримпонг (Ливерпуль).
57'
Правила нарушил Жереми Фримпонг (Ливерпуль).
54'
Уго Экитике (Ливерпуль) в офсайде.
53'
Момент не реализован! Усман Дембеле (ПСЖ). Пас отдал Нуну Мендеш.
53'
Момент не реализован! Ашраф Хакими (ПСЖ).
52'
Джо Гомес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСЖ.
49'
Момент не реализован! Уго Экитике (Ливерпуль). Пас после быстрого прохода сделал Доминик Собослаи.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 1:0.
45'
Сколько минут добавил судья? 1.
45'
Момент не реализован! Жоау Невеш (ПСЖ). Пас отдал Усман Дембеле.
42'
Усман Дембеле (ПСЖ) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Георгий Мамардашвили (Ливерпуль). Пас отдал Десир Дуэ.
40'
Жереми Фримпонг (Ливерпуль) в офсайде.
38'
Момент не реализован! Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
37'
Десир Дуэ (ПСЖ) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Георгий Мамардашвили (Ливерпуль). Пас отдал Нуну Мендеш.
36'
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) заработал штрафной на левом фланге.
36'
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) заработал штрафной на левом фланге.
34'
Милош Керкез (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Правила нарушил Ашраф Хакими (ПСЖ).
32'
Хвича Кварацхелия (ПСЖ) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Георгий Мамардашвили (Ливерпуль).
31'
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) получил желтую карточку за фол.
31'
Десир Дуэ (ПСЖ) заработал штрафной на правом фланге.
31'
Десир Дуэ (ПСЖ) заработал штрафной на правом фланге.
28'
Джо Гомес (Ливерпуль) получил желтую карточку за фол.
28'
Десир Дуэ (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
28'
Правила нарушил Джо Гомес (Ливерпуль).
26'
Пауза окончена. Матч продолжается.
26'
Пауза в матче. Травму получил Нуну Мендеш (ПСЖ).
24'
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
Правила нарушил Варрен Заир-Эмери (ПСЖ).
23'
Правила нарушил Десир Дуэ (ПСЖ).
23'
Уго Экитике (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Жоау Невеш (ПСЖ) в офсайде.
21'
Удар заблокирован. Бил Хвича Кварацхелия (ПСЖ). Ассистент - Варрен Заир-Эмери.
21'
Хвича Кварацхелия (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Хвича Кварацхелия (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Правила нарушил Ибраима Конате (Ливерпуль).
20'
Варрен Заир-Эмери (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Matvey Safonov отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
18'
Правила нарушил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
18'
Жоау Невеш (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Нуну Мендеш (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Правила нарушил Флориан Вирц (Ливерпуль).
13'
Ибраима Конате (Ливерпуль) заработал штрафной в атаке.
13'
Правила нарушил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
11'
Гол! 1:0! Забил Десир Дуэ (ПСЖ).
10'
Удар заблокирован. Бил Десир Дуэ (ПСЖ). Ассистент - Усман Дембеле.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
20
Десир Дуэ
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Ливерпуль
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
4
Маркиньос
6
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
23
Витинья
7
Кварацхелия
20
Дуэ
7
Дембеле
15
Невеш
3-2-2-3
25
Мамардашвили
2
Гомес
5
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
6
Керкез
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
22
Экитике
8
Собослаи
17
Вирц
7
Дембеле
21
Эрнандес
21
Эрнандес
7
Дембеле
20
Дуэ
19
Кан Ин
19
Кан Ин
20
Дуэ
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
8
Собослаи
17
Джонс
17
Джонс
8
Собослаи
30
Фримпонг
42
Ньони
42
Ньони
30
Фримпонг
17
Вирц
11
Гакпо
11
Гакпо
17
Вирц
22
Экитике
9
Исак
9
Исак
22
Экитике
Остались в запасе
ПСЖ
Ливерпуль
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
74
Kornel Misciur
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Арне Слот
ПСЖ
Точно не сыграют
Брэдли Барколя
ЛВ
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Ливерпуль
Точно не сыграют
Алиссон
ВР
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Харви Дэвис
ВР
Ватару Эндо
ОП
Джованни Леони
ЦЗ
Рис Уильямс
ЦЗ
Статистика матча ПСЖ - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
8
12
Офсайды
1
2
Количество передач
746
253
Сейвы
0
4
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.35
0.17
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Парк де Пренс
Посещаемость:
47511
Где смотреть матч:
Okko
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1 : 1
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Брентфорд
Франция. Лига 1, 34 тур
Париж
2 : 1
17.05.2026
ПСЖ
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
4 : 2
15.05.2026
Ливерпуль
Франция. Лига 1, 29 тур
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0 : 2
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Лига чемпионов, Финал
ПСЖ
1 : 1
30.05.2026
Арсенал
Франция. Лига 1, 34 тур
Париж
2 : 1
17.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
1 : 0
10.05.2026
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Англия. Премьер-лига, 38 тур
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1 : 1
24.05.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 37 тур
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