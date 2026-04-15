Сафонов тремя словами описал выход «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после гостевой победы над «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Парижане выиграли обе встречи со счетом 2:0.

Соперником «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ будет «Реал» или «Бавария».

Сафонов стал первым в истории российским вратарем, не пропустившим на «Энфилде».

«Мы очень рады, потому что матч был крайне сложным. Наша команда показала, что приехала сюда за победой, это важно.

Выход в полуфинал – это очень эмоциональное событие. В раздевалке праздник.

Конечно, было несколько ошибок, но я могу быть доволен этим матчем. На мой взгляд, я должен быть готов, когда команда будет нуждаться во мне. Надеюсь, сегодня так и было», – сказал Сафонов.