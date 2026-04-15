Ямаль обновил еще два рекорда Лиги чемпионов

Сегодня, 01:19

Рекорд по числу забитых мячей в Лиге чемпионов до 19-летия оказался не единственным для Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» также стал самым молодым игроком, совершившим 10+ голевых действий за один сезон ЛЧ, и самым молодым игроком с 20 баллами по системе «гол+пас» в главном еврокубке.

Рекордный показатель Ямаля – 18 лет и 275 дней.

  • Ламин открыл счет в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
  • «Барса» в итоге выиграла 2:1, но вылетела из турнира по сумме двух встреч.

Источник: Stata Football
