Сафонов получил лучшую оценку от L’Equipe для игроков «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал одним из трех игроков команды, получившим оценку 8 из 10 от L’Equipe за гостевой матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).

Это самый высокий балл в этой встрече.

Футолисты стартового состава парижан получили такие оценки: Матвей Сафонов – 8, Ашраф Хакими – 5, Маркиньос – 8, Вильян Пачо – 7, Нуну Мендеш – без оценки, Варрен Заир-Эмери – 6, Витинья – 5, Жоау Невеш – 7, Дезире Дуэ – 4, Усман Дембеле – 8, Хвича Кварацхелия – 6. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заработал 7 баллов из 10.