Сафонов получил лучшую оценку от L’Equipe для игроков «ПСЖ»

Сегодня, 08:31
3

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал одним из трех игроков команды, получившим оценку 8 из 10 от L’Equipe за гостевой матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).

Это самый высокий балл в этой встрече.

Футолисты стартового состава парижан получили такие оценки: Матвей Сафонов – 8, Ашраф Хакими – 5, Маркиньос – 8, Вильян Пачо – 7, Нуну Мендеш – без оценки, Варрен Заир-Эмери – 6, Витинья – 5, Жоау Невеш – 7, Дезире Дуэ – 4, Усман Дембеле – 8, Хвича Кварацхелия – 6. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заработал 7 баллов из 10.

  • Голы у французского клуба забил Усман Дембеле на 73-й и 90+1-й.
  • В первом матче «ПСЖ» дома выиграл 2:0.

Источник: L'Equipe
Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль Сафонов Матвей
Комментарии (3)
trener7
1776232633
Сафинище!!!
Fibercore
1776237045
Мотя, не сбавлять обороты, а только наращивать. Возьми ЛЧ, чтоб хейтеры заткнулись по прошлому сезону.
САДЫЧОК
1776238388
Сафонов уже обошёл Акинфеева и Дасаева по результатам. Невероятно везучий! Хотя, как вратарь чуть выше среднего.
Стало известно, сколько экс-игрок сборной России заработал после нокаута в бою с рэпером
13:10
Кутепов объяснил, почему «Спартак», а не «Зенит», навсегда останется народной командой
12:39
9
Редактор L'Equipe – о Сафонове: «Всегда есть опасение, что он может серьeзно ошибиться»
12:27
6
ФотоРФС обнародовал график сезона-2026/27
12:15
3
ФотоФорвард сборной Франции пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
11:57
1
Ольмо назвал спорные решения судьи матча «Барселона» – «Атлетико»
11:45
2
Кутепов – о росте цен: «Другого и не ожидалось»
11:31
6
«Локомотив» досрочно вернул игрока из аренды
11:17
1
Французский журналист сравнил игры Сафонова против «Ливерпуля» и Никарагуа
11:03
2
Кутепов ответил, завершил ли он карьеру
10:39
4
Слот высказался об отмене пенальти в ворота «ПСЖ»
12:59
Фото«Атлетико» потроллил «Барселону» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов
12:48
Французский журналист сравнил игры Сафонова против «Ливерпуля» и Никарагуа
11:03
2
Энрике оценил выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов
10:49
Игрок «Барселоны» раскритиковал судейство в матче с «Атлетико»: «Это ограбление»
10:27
4
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» от «ПСЖ»
09:42
1
Симеоне оценил выход «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов
09:11
5
Смолов – после проигрыша миллиона: «Официально не разбираюсь в футболе»
08:46
6
Сафонов получил лучшую оценку от L’Equipe для игроков «ПСЖ»
08:31
3
Сафонов опубликовал один эмодзи после победы над «Ливерпулем» на «Энфилде»
01:43
4
«Барселона» установила антирекорд ЛЧ для испанских клубов
01:30
Ямаль обновил еще два рекорда Лиги чемпионов
01:19
6
Сафонов тремя словами описал выход «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ
00:58
2
Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
00:44
1
«ПСЖ» установил рекорд ЛЧ для французских клубов
00:37
Генич высказался о судействе в матче «Атлетико» – «Барселона»
00:30
1
Сафонов установил рекорд для российских вратарей
00:17
9
Смолов проиграл миллион рублей
00:10
19
Лига чемпионов. «Барселона» победила «Атлетико» (2:1), но вылетела
00:01
14
Лига чемпионов. «ПСЖ» снова обыграл «Ливерпуль» (2:0) и вышел в полуфинал
00:00
3
«Барселона» выставила исторический состав на матч с «Атлетико» в 1/4 ЛЧ
Вчера, 22:54
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Вчера, 22:22
Смолов оценил шансы Сафонова не пропустить на «Энфилде»
Вчера, 20:44
2
Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов
Вчера, 18:19
36
Защитник «Реала» не сыграет с «Баварией»: известна причина
Вчера, 14:42
Где смотреть матч «Арсенал» – «Спортинг»: во сколько прямая трансляция: 15 апреля 2026
Вчера, 09:25
Где смотреть матч «Бавария» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 15 апреля 2026
Вчера, 09:22
«Барселона» недовольна высотой травы на стадионе «Атлетико»
Вчера, 09:09
3
