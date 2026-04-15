Энрике оценил выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в гостях в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В первом матче парижане также выиграли 2:0.

«Если проанализировать то, что произошло в прошлом году, мы знали, какого типа матч нас ждет. Но сегодня я очень горжусь своей командой: в первом тайме мы контролировали игру, действовали на половине поля соперника, а это непросто на таком стадионе.

Во втором тайме было тяжело, но мы сделали то, что нужно делать, когда у тебя нет мяча. Они сильно рисковали, и мы знали, что у нас будут возможности для контратак, чтобы забить. По сумме двух матчей мы заслужили выход дальше.

[О травмах Нуну Мендеша и Десире Дуэ]. Я не врач. Нормально, что возникают проблемы в матчах такой интенсивности», – сказал Энрике.