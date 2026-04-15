Умяров назвал главное, что изменил Карседо в «Спартаке»

Сегодня, 10:19
7

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал об изменении в команде после прихода Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.

– Что Карседо изменил в команде, что получился такой неплохой отрезок?

– То, о чем тренер говорит постоянно. Хочется выработать тот менталитет победителя, которого у нас в какой‑то момент не хватало. Это главное, что он пытается нам донести. Пытаемся в раздевалке обсуждать это. Это главное.

– Получается?

– Только со временем будет понятно.

  • Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года.
  • Под руководством испанца красно-белые выиграли 5 матчей при 2 поражениях и 2 ничьих, после одной из которых победили по пенальти.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль Карседо Хуан Карлос
Комментарии (7)
алдан2014
1776239235
Изменил,что Литвинов с тобой в паре опорных,где неплох. Он иногда и по воротам может попасть из за дуги. Удар то неплохой. И номинальные полузащитники играют крайних защитников. Это уже не от хорошей жизни. Мне пока нравятся расстановки Карседо. Летом надо укрепить слабые места и хорошо подумать о голкипере -реально спасающем. Посмотрите как ростовский кипер тащил ,в матче с нами. Максик на такое не способен. Он какой-то медленный
suchi-69
1776239469
Начали опять активно работать с неподкупными судейками, прямо как Фердыщенко с Зарембой в 2017
...уефан
1776240173
...ага, каждый подходит к зеркалу и повторяет - "Я - самая обаятельная и привлекательная, я - побеждунья!" Детский сад, цуко...
mixailowsik
1776241250
zigbert
1776241714
Сезон заканчивается. Сумеет Карседо добиться приемлемого результата,честь ему и хвала. А уж там какими способами он сумеет это сделать не так и важно.
