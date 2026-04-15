Умяров назвал главное, что изменил Карседо в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал об изменении в команде после прихода Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.
– Что Карседо изменил в команде, что получился такой неплохой отрезок?
– То, о чем тренер говорит постоянно. Хочется выработать тот менталитет победителя, которого у нас в какой‑то момент не хватало. Это главное, что он пытается нам донести. Пытаемся в раздевалке обсуждать это. Это главное.
– Получается?
– Только со временем будет понятно.
- Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года.
- Под руководством испанца красно-белые выиграли 5 матчей при 2 поражениях и 2 ничьих, после одной из которых победили по пенальти.
