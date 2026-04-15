Форвард сборной Франции пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике получиил травму в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

Его унесли с поля на носилках из-за повреждения. Экитике пропустит остаток сезона и не сыграет на чемпионате мира-2026.

Сегодня он должен пройти обследование, которое, как ожидается, подтвердит разрыв ахиллова сухожилия.

«Судя по кадрам, это вряд ли что-то другое. Он дважды пытался встать, но не мог идти.

Могли существовать предрасполагающие повреждения – хронические тендиниты, микротрещины, кисты или проблемы с растяжением икроножных мышц. Такие травмы не происходят из-за контакта с соперником.

Это либо смена опоры, либо прыжок. Игроки описывают это как «удар грома среди ясного неба», будто их кто-то ударил по ноге», – сказал ортопед-хирург Николя Бодрие.

Отмечается, что в случае полного разрыва и операции даже в лучшем случае потребуется около девяти месяцев для возвращения на поле.