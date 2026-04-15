Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» от «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказлся о домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

В первой игре в Париже французский клуб тоже победил со счетом 2:0.

«На прошлой неделе мы добились намного большего, чем заслуживали, проиграв всего 0:2. То же самое было в прошлом сезоне [когда победили в Париже]. Но, как и в прошлом сезоне, во второй игре мы получили намного меньше, чем заслуживали. Мы должны были победить и тогда, и сейчас, по-моему.

«ПСЖ» не пропустил благодаря своему мастерству. А то, как Дембеле реализовал свой момент, пожалуй, объясняет, почему он получил «Золотой мяч», а также почему «ПСЖ» выиграл ЛЧ в прошлом сезоне и может сделать это в нынешнем.

На прошлой неделе было тяжело, очень сложно, но уже через неделю мы показали, что способны сыграть намного лучше. Футболисты заслуживают похвалы за то, как сегодня себя проявили. Они продолжали идти вперед даже при 0:1. Мы создали более чем достаточно моментов, как это зачастую и бывало в этом сезоне, и должны были забить два гола, но не забили ни одного. Теперь мы должны биться за попадание в ЛЧ», – сказал Слот.