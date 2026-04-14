«Барселона» недовольна высотой травы на стадионе «Атлетико»

«Барселона» попросила УЕФА измерить высоту травы на поле стадиона «Метрополитано» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
По регламенту, высота газона не должна превышать трех сантиметров равномерно по всей площади поля. Слишком высокая трава приводит к замедлению движения мяча. В «Атлетико» заявили, что газон на стадионе соответствует требованиям, отмечая, что его состояние значительно улучшилось.
Ранее главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик во время тренировки пожаловался делегатам УЕФА на состояние газона.
В ответ на запрос «Барселоны» УЕФА заявил о готовности подстричь траву на поле в случае выявления нарушений. Отмечается, что при несоответствии поля установленным параметрам каталонской команде не разрешили бы тренироваться на нем перед игрой.
- Игра на «Метрополитано» пройдет 14 апреля и начнется в 22:00 мск.
- В первом матче «Атлетико» победил со счетом 2:0.