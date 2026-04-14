Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» недовольна высотой травы на стадионе «Атлетико»

«Барселона» недовольна высотой травы на стадионе «Атлетико»

Сегодня, 09:09

«Барселона» попросила УЕФА измерить высоту травы на поле стадиона «Метрополитано» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

По регламенту, высота газона не должна превышать трех сантиметров равномерно по всей площади поля. Слишком высокая трава приводит к замедлению движения мяча. В «Атлетико» заявили, что газон на стадионе соответствует требованиям, отмечая, что его состояние значительно улучшилось.

Ранее главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик во время тренировки пожаловался делегатам УЕФА на состояние газона.

В ответ на запрос «Барселоны» УЕФА заявил о готовности подстричь траву на поле в случае выявления нарушений. Отмечается, что при несоответствии поля установленным параметрам каталонской команде не разрешили бы тренироваться на нем перед игрой.

  • Игра на «Метрополитано» пройдет 14 апреля и начнется в 22:00 мск.
  • В первом матче «Атлетико» победил со счетом 2:0.

Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона Атлетико
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 