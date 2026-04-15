Жена Сафонова двумя словами отреагировала на победу на «Энфилде»

Супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина Кондратюк опубликовала пост после победы парижан на «Энфилд Роуд» над «Ливерпулем» (2:0).
«С победой», – написала Марина.
- Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за эту игру.
- В первом матче парижане также победили 2:0. В полуфинале они сыграют с «Реалом» или «Баварией».
- 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.
- Сафонов с января стал первым номером «ПСЖ», отправив в запас купленного летом у «Лилля» Люку Шевалье.
- Из-за этого Шевалье может пропустить чемпионат мира-2026. Он пройдет в июне-июле.
