Впечатления Сафонова от «сухаря» на «Энфилде»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после гостевой победы над «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Парижане выиграли обе встречи со счетом 2:0.

Соперником «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ будет «Реал» или «Бавария».

Сафонов стал первым в истории российским вратарем, не пропустившим на «Энфилде».

«Очень сильный вечер, получил настоящее удовольствие от игры. Атмосфера, напряжение, важность момента, голы, спасения – в этом матче было всe. И самое главное – победа и шаг дальше.

Перед игрой чувствовались ответственность и волнение, но это именно то состояние, которое говорит о готовности.

Можно долго разбирать детали: подготовку, тактику, свои ощущения, игровые моменты. Но сейчас я просто рад и очень горд за команду и за результат, поэтому остальное неважно.

Сегодня кайфуем от проделанной работы, а с завтрашнего дня – снова в процесс. Впереди плотный отрезок, игры каждые три-четыре дня. Так что режим один: работать и двигаться к максимуму», – написал Сафонов.