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Впечатления Сафонова от «сухаря» на «Энфилде»

15 апреля, 21:11
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями после гостевой победы над «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

  • Парижане выиграли обе встречи со счетом 2:0.
  • Соперником «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ будет «Реал» или «Бавария».
  • Сафонов стал первым в истории российским вратарем, не пропустившим на «Энфилде».

«Очень сильный вечер, получил настоящее удовольствие от игры. Атмосфера, напряжение, важность момента, голы, спасения – в этом матче было всe. И самое главное – победа и шаг дальше.

Перед игрой чувствовались ответственность и волнение, но это именно то состояние, которое говорит о готовности.

Можно долго разбирать детали: подготовку, тактику, свои ощущения, игровые моменты. Но сейчас я просто рад и очень горд за команду и за результат, поэтому остальное неважно.

Сегодня кайфуем от проделанной работы, а с завтрашнего дня – снова в процесс. Впереди плотный отрезок, игры каждые три-четыре дня. Так что режим один: работать и двигаться к максимуму», – написал Сафонов.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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Project Бабангида
1776277353
ну что ж.... поклон тебе от Эйфелевой башни за Энфилд )
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Mirak92
1776281201
Если честно. Если МакАлистер не пижонил. Сафонов 3-4 пропустил бы. Неоднозначно он стоял. Да, три момента четко вытащил. Остальные пешком с вытянутой рукой выходил. Тут должное нужно отдать кризису Ливера. И Салах уже второй год мыслями не а Ливерпуле. Хотя и горжусь Матвеем. Молодец старается. После позорной лиги, на такие скорости. Даже отлично !
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