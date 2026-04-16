«Глупый идиот!»: Снейдер взбешен поведением игрока «Реала»

Сегодня, 01:09

Бывший футболист «Реала» Уэсли Снейдер прокомментировал удаление Эдуардо Камавинги в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4).

  • По сумме двух матчей дальше прошла «Бавария». В первой игре немцы победили со счетом 2:1.
  • С 86-й минуты «Реал» был в меньшинстве после второй желтой карточки Эдуардо Камавинги.
  • В следующем раунде «Бавария» сыграет с «ПСЖ» Матвея Сафонова. Парижане защищают титул Лиги чемпионов, завоеванный в прошлом сезоне.

«Глупый идиот! Ты затягиваешь игру, имея уже желтую карточку... На таком уровне это просто глупо.

Знаешь, что игрокам «Реала» следует делать после матча? Им следует бежать в раздевалку и вымещать на нем весь свой гнев, а не обвинять судей», – сказал Снейдер в эфире телеканала Ziggo Sport.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Снейдер Уэсли Камавинга Эдуардо
