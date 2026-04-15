Энрике высказался об игре Сафонова против «Ливерпуля»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру вратаря Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0) в Англии.

«Я говорил это с начала сезона: это большая честь – иметь в команде трех вратарей такого калибрач. Он отлично справился. Мы показали, какая мы команда. Нам нужно насладиться этим моментом и посмотреть, кто станет нашим соперником в полуфинале», – сказал Энрике.