Энрике высказался об игре Сафонова против «Ливерпуля»

Сегодня, 13:42

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру вратаря Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0) в Англии.

«Я говорил это с начала сезона: это большая честь – иметь в команде трех вратарей такого калибрач. Он отлично справился. Мы показали, какая мы команда. Нам нужно насладиться этим моментом и посмотреть, кто станет нашим соперником в полуфинале», – сказал Энрике.

  • Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за эту игру.
  • В первом матче парижане также победили 2:0. В полуфинале они сыграют с «Реалом» или «Баварией».
  • 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.

Еще по теме:
Редактор L’Equipe – о Сафонове: «Всегда есть опасение, что он может серьeзно ошибиться» 10
Французский журналист сравнил игры Сафонова против «Ливерпуля» и Никарагуа 2
Смолов – после проигрыша миллиона: «Официально не разбираюсь в футболе» 6
Источник: ТАСС
Главные новости
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
18:01
Реакция Бубнова на возможное назначение Талалаева в ЦСКА
17:11
1
Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак»
17:05
13
Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин
17:01
11
«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ
16:41
3
ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»
16:32
26
Новая информация о состоянии Акинфеева
15:58
2
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15:54
6
Сафонов выдал лучшую статистику в «ПСЖ» за последние 7 лет
15:17
5
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
14:55
Все новости
Все новости
ВидеоЖена Сафонова двумя словами отреагировала на победу на «Энфилде»
14:08
1
Реакция Ямаля на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
13:58
1
Энрике высказался об игре Сафонова против «Ливерпуля»
13:42
Слот объяснил, почему не удивился отмене пенальти в ворота «ПСЖ»
12:59
Фото«Атлетико» потроллил «Барселону» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов из-за претензий к высоте травы
12:48
Редактор L’Equipe – о Сафонове: «Всегда есть опасение, что он может серьeзно ошибиться»
12:27
13
ФотоФорвард сборной Франции пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
11:57
1
Ольмо назвал спорные решения судьи матча «Барселона» – «Атлетико»
11:45
2
Французский журналист сравнил игры Сафонова против «Ливерпуля» и Никарагуа
11:03
2
Энрике оценил выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов
10:49
Игрок «Барселоны» раскритиковал судейство в матче с «Атлетико»: «Это ограбление»
10:27
4
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» от «ПСЖ»
09:42
2
Симеоне оценил выход «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов
09:11
5
Смолов – после проигрыша миллиона: «Официально не разбираюсь в футболе»
08:46
6
Сафонов получил лучшую оценку от L’Equipe для игроков «ПСЖ»
08:31
3
Сафонов опубликовал один эмодзи после победы над «Ливерпулем» на «Энфилде»
01:43
5
«Барселона» установила антирекорд ЛЧ для испанских клубов
01:30
Ямаль обновил еще два рекорда Лиги чемпионов
01:19
6
Сафонов тремя словами описал выход «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ
00:58
2
Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
00:44
2
«ПСЖ» установил рекорд ЛЧ для французских клубов
00:37
Генич высказался о судействе в матче «Атлетико» – «Барселона»
00:30
1
Сафонов установил рекорд для российских вратарей
00:17
9
Смолов проиграл миллион рублей
00:10
20
Лига чемпионов. «Барселона» победила «Атлетико» (2:1), но вылетела
00:01
14
Лига чемпионов. «ПСЖ» снова обыграл «Ливерпуль» (2:0) и вышел в полуфинал
00:00
3
«Барселона» выставила исторический состав на матч с «Атлетико» в 1/4 ЛЧ
Вчера, 22:54
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Вчера, 22:22
