Энрике высказался об игре Сафонова против «Ливерпуля»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру вратаря Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0) в Англии.
«Я говорил это с начала сезона: это большая честь – иметь в команде трех вратарей такого калибрач. Он отлично справился. Мы показали, какая мы команда. Нам нужно насладиться этим моментом и посмотреть, кто станет нашим соперником в полуфинале», – сказал Энрике.
- Сафонов получил оценку 8 из 10 от газеты L'Équipe за эту игру.
- В первом матче парижане также победили 2:0. В полуфинале они сыграют с «Реалом» или «Баварией».
- 27-летний россиянин в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 19 матчах, пропустил 18 голов, провел на ноль 9 встреч.
