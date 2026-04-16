Юрист, агент Антон Смирнов недоволен качеством ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Спортинг» (0:0).
Игра, не достойная такой стадии ЛЧ. Очень слабо. Примерно как «Пари НН» – «Крылья Советов», – написал Смирнов.
- У «Арсенала» одна победа в последних пяти матчах. При этом команда сохраняет лидерство в АПЛ.
- Лондонцы в полуфинале сыграют с «Атлетико».
- У «Спортинга» одно поражение в последних шести матчах.
- «Спортинг» ни разу не побеждал «Арсенал» в этом веке.
- Встречу обслуживал французский судья Франсуа Летексье, который работал на последнем финале Евро между Испанией и Англией.
