«Бавария» сыграет с «ПСЖ» без тренера

Венсан Компани, главный тренер «Баварии», пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» из-за дисквалификации.
Компани получил желтую карточку в ответной встрече 1/4 финала турнира с «Реалом» (4:3). Она стала для него второй в турнире.
- Первая игра 1/2 финала пройдет 28 апреля в Париже, ответный матч состоится 6 мая на «Арене Мюнхен».
- Финал Лиги чемпионов запланировали на 30 мая, матч пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Победитель пары «Бавария» – «ПСЖ» встретится в финале с сильнейшей командой из противостояния «Атлетико» – «Арсенал».
- Действующим победителем Лиги чемпионов остается «ПСЖ». В финале прошлого розыгрыша парижане победили «Интер» (5:0).
