«Бавария» сыграет с «ПСЖ» без тренера

Венсан Компани, главный тренер «Баварии», пропустит первый матч полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» из-за дисквалификации.

Компани получил желтую карточку в ответной встрече 1/4 финала турнира с «Реалом» (4:3). Она стала для него второй в турнире.