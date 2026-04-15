«Атлетико» потроллил «Барселону» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов

«Атлетико» посмеялся над прошлыми жалобами «Барселоны» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

«Обожаем запах свежескошенной травы по утрам», – говорится в сообщении клуба с фотографией поля стадииона «Метрополитано».

Перед ответной игрой главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик жаловался на высоту травы на домашнем стадионе «Атлетико». Сообщалось, что УЕФА обязался обеспечить высоту травы не более 26 миллиметров при максимально разрешенных регламентом 30 миллиметрах.

В этом матче «Атлетико» проиграл 1:2, но прошел дальше благодаря гостевой победе 2:0 в первой встрече.

Кроме того, «Атлетико» ответил на флешмоб болельщиков «Барселоны».

Ранее вингер каталонцев Ламин Ямаль поставил на аватарку в соцсетях фото баскетболиста Леброна Джеймса с чемпионским трофеем НБА-2016. Тогда его «Кливленд» победил в финальной серии «Голден Стейт», уступая после первых четырех встреч 1-3.

На предматчевую пресс-конференцию Ямаль пришел в очках в стиле Леброна, намекая на возможность отыграться у «Атлетико». Параллельно фанаты сине-гранатовых начали публиковать фото с отсылкой к Джеймсу, когда завирусился его снимок в очках и белых наушниках.